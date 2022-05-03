周二美市盘前退低 重点谈跨境旅行带动万事达卡

今天重点：

●美国股指期货在今晚（5月3日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌15.30点或0.37％，报4140.10点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则跌54.00点或0.41％，报13021.80点；道琼斯指数期货则跌125.70点，报32935.80点。

●联储局今晚将召开为期两天的会议。市场人士普遍预测，联储局决策者会在会议决定加息0.5个百分点，并启动激进加息周期以应对通胀。美国劳工统计局今晚也将发布职位空缺和劳动力流动数据。

●今晚即将发布业绩报告的公司包括：超威（Advanced Micro Devices）、爱彼迎（Airbnb）、杜邦（DuPont）、雅诗兰黛（Estée Lauder）、辉瑞（Pfizer）、标准普尔全球（S&P Global）和星巴克（Starbucks）。

●美国华尔街股市投资者认为，市场在联储局会议前过度打击科技股，因此在隔夜（周一）交易的最后一个小时进场吸购科技股，支持股市主要股指收高。

●标准与普尔500指数隔夜上升23.45点，闭市报4155.38点。重量级的道琼斯指数则起84.29点，闭市报33061.50点。纳斯达克100指数也显著回弹1.72％或221.04点，以13075.85点收市。

●美国股市隔夜交易活动开始活跃，交易所的总成交量有132亿2000万股，与过去20天的118亿7000万股平均成交量明显增加许多。

盘前交易重点：

●欧盟反垄断监管机构指控苹果（Apple）限制竞争对手使用它的数码钱包的技术，导致苹果股价隔夜大部分时间都面对下跌压力。直至尾盘才跟着大盘一起收复失地，以0.20％升幅收市。今晚盘前该股则下跌0.41美元，截稿时报157.55美元。

●一项大型试验发现辉瑞（Pfizer）的冠病口服抗病毒药物Paxlovid，无法有效预防感染冠病，导致辉瑞股价隔夜下跌1.5％。不过今晚辉瑞发布比预期还好的业绩，支持该股在盘前反弹0.68美元，截稿时报49.02美元。

●股神巴菲特（Warren Buffett）表示伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）已持有游戏制造商动视暴雪（Activision Blizzard）9.5％的股份后，该股股价隔夜上涨3.3％，今晚盘前该股继续上升0.14美元，截稿时报78.20美元。

●美高梅（MGM Resorts International）发布的第一季度业绩比预期来得好。该公司也在隔夜重申对LeoVegas的收购决心，带动米高梅股价在盘前交易中上涨1.5％至截稿时的42.60美元。

●杜邦（DuPont）今晚刚刚发布的季度每股盈利是0.82美元，比市场分析师普遍预测的1.13美元低27.43％，导致该股今晚盘前下挫0.40美元，截稿时报65.50美元。

●超低成本航空公司Spirit Airlines拒绝了JetBlue Airways发出的每股33美元收购价，导致该股隔夜下跌9.4％。今晚盘前Spirit Airlines股价回弹0.39美元，截稿时报21.79美元。

●今天下文我们谈谈上周发布业绩的万事达卡（Mastercard），看看全球走出疫情对它的业务到底起着怎样的影响。该股今晚盘前下跌1.84美元，截稿时报357.20美元。

●盘前活跃股按序：Chegg Inc、辉瑞（Pfizer）、苹果（Apple）、超微（Advanced Micro Devices）和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

随着各国边界开放，旅游业开始复苏，万事达卡的跨境交易量同比增长高达53％。（路透社）

万事达卡（Mastercard）

（纽约证券交易所代码：MA）

在全球逐渐走出冠病疫情之际，全球跨境旅行也开始显著回弹，带动原本受到边界关闭打击的业务，而信用卡业便是其一。

在美元总交易量和跨境交易量增长的推动下，万事达卡上周公布调整后的每股盈利就达到2.76美元，调整后净营业额也取得51亿美元的好成绩，比市场预估的2.18美元每股盈利和49亿1000万美元净营业额都来得好。

随着各国边界开放，旅游业开始复苏，以美元进行的总交易量同比增长17％，跨境交易量则同比增长高达53％。在这个有利因素支持下，万事达卡调整后的净利达到270万美元，同比增长55％。与此同时，广告和人员成本支出等增加，运营开支在这个季度增加了11％。

该公司首席执行官米巴赫（Michael Miebach）在新闻稿中说：“截至今年3月底，跨境旅行首次超越2019年的水平，这个表现超出我们原先的预测。”

管理层在与分析师的线上会议中表示，展望今年第二季度，万事达卡认为，营业额的同比增长将达10多%区域的高端，这充分反映了强劲的消费者支出，以及跨境旅行不断改善。

管理层也说，尽管万事达卡在俄罗斯入侵乌克兰后暂停在俄罗斯的业务，公司整体业务仍然取得增长，因为俄罗斯市场只占去年营业额的约4％而已。

首席财务官梅赫拉（Sachin Mehra）说：“从今开始，我们已经做好准备，在未来任何一个季度都不存在这4％的营业额了。”

到目前为止，万事达卡已经以24亿美元回购了总数达680万股的自家股票。该公司也派发总额达4亿7900万美元的股息。万事达卡表示，截至今年3月31日，该公司已发行29亿张万事达卡和Maestro品牌卡。

跨境支付活动活跃起来看来是一个真正的新浪潮，因为它不仅带动万事达卡的业务，也显著反映在它竞争对手威士（Visa）上周二公布的第二季度业绩上。

市场分析师认为这趋势会在今年持续。因此在Tipranks的16名分析师中，15名给予万事达卡股“买入”的评级，一名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是433.44美元。