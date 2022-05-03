华尔街六大银行市值今年迄今蒸发至少2500亿美元

（早报讯）虽然自4月份开始陆续发布的季度业绩强劲，华尔街六大银行今年迄今为止，市值却总共蒸发了2500亿美元，幅度之惊人近年少见，而一切都是因为即将“可能”出现的经济衰退所致。

根据道琼斯通讯网（Dow Jones News）报道，投资者目前对美国六家最大的上市银行股都特别谨慎，导致这些银行股的表现走在大盘之下，而原本在年初的1万4400亿美元总市值，也蒸发了2570亿美元。

这六家市值大量蒸发的银行股包括：道琼斯指数成分股高盛集团（Goldman Sachs）、花旗集团（Citigroup）和摩根大通（JPMorgan Chase）；它们今年以来分别下跌21.48％、22.81％以及25.51％。

其他走势疲弱的银行股还有：富国银行（Wells Fargo）下跌13.92％、美国银行（Bank of America）下跌21.74％，以及摩根士丹利（Morgan Stanley）下跌18.20％。

除富国银行之外，其他五只银行股的跌幅都比道琼斯指数开年至今的9.63％跌幅，或是标准与普尔500指数的13.37％跌幅来得大。

由于俄乌战争带来的不利因素、通胀上升、市场波动以及联储局加息周期开始等负面因素，导致资本市场停滞不前，连首次公开募股和其他集资活动都显著减少。

因为投资银行业务活动减少，资本比率也受到国债市场价格下跌的影响，第一季银行盈利也跟着下降，与去年第一季整个市场复苏的丰收季度相比就有显著的差距。

道琼斯通讯网报道，F.L.普特南投资管理公司首席市场策略师兼投资组合经理哈森（Ellen Hazen）说，银行目前较低的资本比率（Capital Ratios）令股市承压，因为它们引发了人们对信贷质量在经济衰退中可能恶化的担忧。

目前银行股的走势与去年有着180度转变。当时银行股因为利率可能上升而获得提振，投资者认为银行的净利息收入会增加。

但到了今年，通货膨胀因俄乌战争而恶化；联储局加快的加息步伐有可能引发经济衰退，影响银行的经济活动。这种种担忧远远超越了利率上升可能带来的利息收入的“好处”。

德意志银行（Deutsche Bank）分析师奥康纳（Matt O'Connor）在上周三（4月27日）发布的一份研究报告中表明，银行股的股价已经预计市场有50％机率出现经济衰退。截至上周的交易，银行股已下跌约25％，而自1966年以来市场出现的27次熊市期间，银行股平均下跌30％。在2020年3月最严重的冠病疫情股票抛售中，银行股则下跌51％。

不过奥康纳说，德意志银行仍然看好银行股，而且也把今年银行股的每股盈利预测平均调高6％。

美国银行在业绩发布会上表示，今年第二季净利息收入预计环比增加6亿5000万美元，而且今年下半年也将出现环比增长。

富国银行也预测，由于贷款额增长和加息幅度比预期大，今年财年的净利息收入预计同比争取到中双位数增长。富国银行也预测今年第四季度的贷款增长将达到中个位数。