美国各地出现支持和反对堕胎示威

（早报讯）美国最高法院外泄文件显示，最高法院内部表决支持推翻确定堕胎在美国为合法的条例，引发全美各市出现支持和反对堕胎的示威。

综合外电报道，美国最高法院首席大法官罗伯茨周二（5月3日）证实，最高法院外泄的草案是真实的，但不是最终决定，他同时谴责外泄行为是“背叛”，辜负最高法院的信任，并下令展开调查。

数以万计的示威者周二参与在纽约市举行的堕胎权利集会，美国最高法院外也聚集了支持和反对堕胎的示威者，两边的示威者分别举着“我的身体！我的选择！”以及“堕胎是暴力”等标语牌。

此事针对的是1973年通过的“罗诉韦德案”（Roe v Wade）裁决。当年在罗诉韦德案中，最高法院认为堕胎是受宪法保护的权利之一。如果罗诉韦德案裁决被推翻，美国将回到1973年以前的状况，各州可以自行决定禁止或允许堕胎。

文件外泄数小时后，俄克拉荷马州共和党州长斯蒂特周二签署了一项类似得州的堕胎禁令，禁止在怀孕约六周后堕胎，法案立即生效。

参与示威的一名70来岁的老妇哈特告诉法新社，她将反抗推翻堕胎权利“直到她咽下最后一口气”。拥有四名孙子的她透露，自己曾在青年时期进行一次堕胎，也曾在婚后和丈夫决定堕胎，对于孙子辈可能被剥夺这项权利感到震惊。

美国亚特兰大、芝加哥、丹佛、洛杉矶和西雅图等地也都举行了示威。