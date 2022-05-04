世卫警告欧洲民众：肥胖超重已达流行病程度

（早报讯）世界卫生组织指出，欧洲每年有超过120万人的死因与超重和肥胖有关，超重和肥胖已经达到“流行病”的程度。世卫组织呼吁各方迅速采取措施，以扭转这一危险局势。

综合中通社和彭博社报道，世卫组织周二（5月3日）发表的一份报告中指出，目前，欧洲地区有59%的成年人和近33%的儿童超重，并且比率仍在上升。男性超重和肥胖率（63%）高于女性（54%），而在1975年，仅有40%的欧洲成年人超重。

此外，报告还称，欧洲地区的肥胖率在过去50年飚升了138%。目前，欧洲有近25%的成年人过度肥胖，仅次于美洲，高于全球其他地区。

该报告显示，土耳其和英国是其中两个肥胖问题最严重的欧洲国家。英国超重和肥胖成年人口数量位列欧洲第四，根据英国国民保健制度（NHS）的数据，在2019至2020年，英格兰有超过100万人因肥胖而入院，比2018至2019年增加了17%。

世卫组织的报告还强调，肥胖不仅仅是一种风险因素，还是一种需要得到特别治疗和管理的状况。世卫组织欧洲区主任克鲁格指出，“体重指数升高是引起包括癌症和心血管疾病在内的非传染性疾病的主要危险因素”。

报告补充说，据估计，欧洲每年有超过120万人的死亡与超重和肥胖有关，占该地区死亡人数的13%以上。

欧洲区域目前没有一个国家有望在2025年前达到降低肥胖率的目标，并预测肥胖将在未来几十年内超越吸烟，成为主要可预防的致癌原因。

报告指出，冠病疫情使解决肥胖问题变得更加紧迫。肥胖患者更有可能出现并发症，甚至不敌病毒致死。初步数据还表明，在疫情期间，人们暴露于肥胖风险因素的机会更大，这是因为久坐不动的生活方式和不健康食品消费的增加所致。

报告认为，作为一个国家或地区，要成功遏制肥胖，就需制定和实施一套全面的干预措施。例如，限制向儿童销售不健康食品、对含糖饮料征税和改善卫生系统对肥胖管理的反应。