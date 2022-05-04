周三美市盘前走高 重点谈调低业绩预测的PayPal

今天重点：

●今晚（周三）股市全场焦点是联储局主席鲍威尔较迟时候在新闻发布会上，就利率和资产负债表缩减事项发表的谈话。

●美国股指期货在今晚（5月4日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升14.40点或0.35％，报4189.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则起37.60点或0.29％，报13127.50点；道琼斯指数期货则起100.80点，报33229.60点。

●今晚即将发布业绩报告的公司包括：拍卖网站eBay、美国药剂商莫德纳（Moderna）、优步科技（Uber Technologies）和百胜餐饮集团（Yum! Brands）。

●美国华尔街股市隔夜（周二）收高。标准与普尔500指数隔夜上升20.10点，闭市报4175.48点。重量级的道琼斯指数则起67.29点，闭市报33128.79点。纳斯达克100指数也起0.11％或14.05点，以13089.90点收市。

●美国股市隔夜交易活动转为较淡静，交易所的总成交量有113亿5000万股，与过去20天的118亿8000万股平均成交量稍微多一些。

盘前交易重点：

●激进股东Elliott Investment Management隔夜催促西部数据（Western Digital），分拆旗下的Flash业务，并提出投资10亿美元以促进该业务的出售或分拆行动。这个消息让该股隔夜上涨14.5％，是标准与普尔500指数股当中涨幅最高的股票。该股今晚盘前继续上升0.59美元，截稿时报62.31美元。

●中国最近一连串的冠病疫情限制，以及俄罗斯与乌克兰冲突事件，导致雅诗兰黛（Estee Lauder）隔夜发布业绩时，下调对全年盈利的预测，拖累雅诗兰黛股价隔夜下跌5.8％。今晚盘前该股继续下跌4.06美元，截稿时报241.46美元。

●因为隔夜发布对全年盈利的预测惨淡，希尔顿全球控股（Hilton Worldwide Holdings）股价隔夜下跌4.2％。今晚盘前该股稍微回弹0.19美元，截稿时报149.15美元。

●在全球旅行逐渐复苏的带动下，爱彼迎（Airbnb）隔夜对全年业绩做出更乐观的预测，支持该股股价在盘前交易中上涨4.93％，截稿时报152.15美元。

●星巴克（Starbucks）这家咖啡连锁巨头本财年的第二季度业绩，比投资者预测的还好，支持星巴克股价在盘前交易中上涨6.63％，截稿时报79.26美元。

●在美市挂牌的中概股在盘前交易中普遍下滑。阿里巴巴、拼多多、京东、百度、哔哩哔哩、爱奇艺、滴滴、蔚来、小鹏汽车和理想汽车均下跌，跌幅介于1％至5％之间。

●美国召车、租车、送餐服务公司Lyft，因为管理层隔夜对今年第二季度的业绩预测不达分析师预测，导致该股今晚盘前猛挫25.13％，截稿时报23.03美元。

●下文我们谈谈上周发布业绩的PayPal，看看为什么市场认为PayPal调低全年业绩预测是对的。该股今晚盘前起0.08美元，截稿时报90.79美元。

●盘前活跃股按序：Lyft、优步（Uber Technologies）、超微（Advanced Micro Devices）、英伟达（NVIDIA）和星巴克。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

PayPal希望今年能够实现增加1000万个“净新活跃账户”。（路透社）

PayPal

（纳斯达克证券交易所代码：PYPL）

上周三PayPal发布了今年第一季度业绩报告，而且还在发布会中下调今年的全年业绩展望。原本还以为这会引起华尔街的强烈不满，而把不满反映在它的股价上，但是没想到这次市场似乎对PayPal特别宽容。

一些华尔街分析师认为，之前PayPal对业务的预测过于乐观，而现在显得更务实、更实际，因此当天该股股价反而在预测发布后走高。

杰富瑞（Jefferies）分析师威廉姆斯（Trevor Williams）就说，他认为“果断削减本财年预测有助于为该股提供下线支撑。”因为现在至少投资者知道PayPal管理层的实际底线在哪里了。今年迄今为止，PayPal的股价已经下跌了52％。

这家数码支付巨头现在认为，今年全年营业额增长率会介于11％至13％之间，比之前预测的15％至17％实际许多。

管理层对调整后的每股盈利预测，也从原本的4.60美元至4.75美元之间，下调到3.81美元至3.93美元之间。另外，PayPal之前曾表示，要在今年实现增加1500万至2000万个“净新活跃账户”，但现在他们也已经把这个目标调低至1000万个了。

PayPal现在是希望通过提高“每用户平均营业额”（Average Revenue Per User），来抵消“净新活跃账户”增长放缓。但这是个策略是否能够成功，目前仍是一个未知数。因此，许多分析师也不会因策略改变而调整对该股的评级。威廉姆斯就表示会继续给于该股“持有”评级，目标价则保持在95美元。

另外，在Tipranks的16名分析师当中，27名分析师给予该股“买入”的评级，七名分析师给予该股“持守”的评级，一名分析师则给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是131.45美元。