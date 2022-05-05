全球去年面临饥饿人数增至1亿9300万

（早报讯）联合国粮食及农业组织周三（5月4日）说，由于冲突、气候变化和经济危机摧毁人们生计，去年全球面临饥饿的人数增加到1亿9300万人。

综合外电报道，专家早前已警告，俄乌战事可能会造成饥荒。而联合国粮食及农业组织（FAO）发表的年度报告中指出，2021年有近4000万人陷入“严重粮食不安全”处境。

联合国对“严重粮食不安全”的定义是：一个人无法获取足够的粮食，导致生命或生计即将不保。

在面对粮食短缺问题的53国中，情况最严重的是刚果民主共和国、埃塞尔比亚、也门和阿富汗。塔利班在2021年接掌政权后，阿富汗即陷入财政危机，数百万人面临饥饿。FAO说：“这种饥饿有可能成为饥荒，并造成广泛死亡。”

自从联合国粮农组织、世界粮食计划署和欧盟在2016年公布第一份报告以来，这个数据不断攀升。

粮农组织说，2021年面临饥饿的人口增加是“因冲突、极端气候和经济冲击三者的有害组合造成”，有53个国家的人口受到冲击。

尽管报告没有将乌克兰战事纳入考量，但粮农组织警告，这场战争“必然会对处于粮食危机国家和饥荒边缘国家产生最具毁灭性的影响”。

粮农组织说，它需要15亿美元（约20亿6000万新元）的资金，用来稳定和提升高危地区当地的粮食生产。