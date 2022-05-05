朝媒未报道4日射弹消息引关注

（早报讯）朝鲜主要官媒今天（5月5日）未就昨天发射洲际弹道导弹（ICBM）一事进行报道，备受关注。

韩联社报道，朝鲜昨天（4日）中午12时零3分在平壤顺安一带向东部海域发射了一枚弹道导弹。但朝鲜《劳动新闻》当天未刊登相关报道，朝中社和朝鲜中央电视台截至今天上午7时也“保持缄默”。

韩军和专家分析称，朝鲜此次可能以缩短射程方式发射了火星-15型洲际弹道导弹。这也是朝鲜今年第14次试射。

报道指出，朝鲜一般会在射弹次日通过官方媒体发布对射弹的阐述和评价，以及公开发射照片。尤其是朝鲜前一天发射的导弹被推测为洲际弹道导弹，因此朝媒过后不加以报道实属罕见。

朝鲜媒体通常在试射以失败告终时不进行报道。朝鲜3月16日发射疑似为新型的火星-17型洲际弹道导弹，但由于它在飞行高度不到20千米处便爆炸以失败告终，朝媒次日未作出报道。

但韩军初步研判朝鲜昨天的试射并未失败，这次的导弹射程虽然与其他洲际弹道导弹比较，相对来说较短，但朝方或以高角发射等方式刻意缩短射程。

据推测，朝鲜这次的试射或旨在研发侦察卫星，但未能取得预期成果，因此未发布相关报道。

另一方面，美国国务院发言人普赖斯周三谴责朝鲜再次试射导弹，并指朝鲜近期至少发射三次洲际弹道导弹，这次的发射也同样违反联合国安理会的协议。