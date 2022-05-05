“大辞职浪潮”来袭 更多公司发股份留员工心

（早报讯）北美和欧洲公司计划给属下员工更多的公司股权，以便在冠病疫情引发的“大辞职浪潮”（Great Resignation）中留住人才。

追踪全球职员股票计划和高管薪酬的非营利机构全球股权组织（Global Equity Organization，简称：GEO）上周发布的调查显示，25％的北美公司和22％的欧洲公司表示，他们将在未来发出更多的股票给员工，作为员工“长期激励计划”（Long-term Incentive Programmes）及薪酬配套的一部分。

该组织对181家来自10个不同行业，包括技术、工业和金融服务的公司进行调查。疫情似乎让人们重新考虑自己工作与生活平衡的需要。这个考量也促使更多员工辞职，重新思考他们真正想要的生活，而引发了整个“大辞职浪潮”。

再加上能源供应吃紧、生活成本加剧、人们对财富不平等的担忧等因素，也让许多企业开始觉得与员工分享利润可能会对公司、对更广泛的社会产生更积极的影响。

GEO首席执行官安德森（Danyle Anderson）说：“作为员工‘长期激励计划’的一部分，与条件挂钩的股票薪酬配套显示公司支持与员工长期创造财富的基本概念，同时也能够避免一些员工因为别处薪水较高而跳槽。”

安德森说：“如果这种薪酬配套趋势能够持续下去，那么疫情反而是有助于为推动一个更可持续、更公平的薪酬体系奠定很好的基础。这个薪酬体系变化的速度之快，也是我们过去四十年所没有看过的。”

在接受调查的公司中，有50家公司分享了他们的‘长期激励计划’的预算，数额高达66亿美元。

安永方案公司（Ernst & Young Solutions LLP）人员咨询服务合伙人贝迪（Samir Bedi）在接受《联合早报》的专访时也说：“股票、期权等有意义的‘长期激励计划’一直是高速增长行业的公司以及处于扩张阶段的中小企业，留住员工的一个重要的工具。因为它把公司发展成功与个人取得经济成功直接挂钩。然而，对于上市公司而言，公司股权并不一定是一个留住员工的稳定工具，因为市场波动将决定了这些‘长期激励计划’的价值。”

虽然如此，贝迪说：“许多新加坡本地企业还是成功的运用了‘长期激励计划’留住员工，尤其是在公司首次公开募股（IPO）之前。我们也看到了本地企业利用这个计划，成功留住关键高管层。这些关键高管层因为长久留在公司，不仅为公司，也为自己事业取得长期可持续的发展。这将继续成为成功留住关键人才，实现公司长期成功的既定工具。”

另外在GEO的调查问卷，有关在冠病疫情期间是否以电子方式跟踪员工工作地点的题目，有119家公司答复问题，其中42％的公司表示他们“有跟踪”，而主要的目的是为了确保税收合规，因为许多员工离开城市前往郊区或更靠近家人的地方办公。

在追踪员工工作地点的公司当中，9％的公司表示他们已经相应调整员工的薪酬，特别是那些在另一个州或国家工作的员工。

不过，民宿出租平台爱彼迎（Airbnb）就在上周四（4月28日）公开表示，公司属下的所有员工将能够选择永久远程工作（Work Remotely），不论是在家里、在办公室、在咖啡座，或甚至在不同国家；而且员工的薪酬也不会改变，依旧可以保留原本的薪酬。

爱彼迎首席执行官切斯基（Brian Chesky）在给员工的一封电子邮件中说：“现在人们可以在世界任何地方工作了，整个工作环境已经变得更加灵活。我们在爱彼迎自己的业务里就清楚看到了这一点。”