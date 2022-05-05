岸田文雄：新经济政策将带动日本经济继续强劲增长

（早报讯）日本首相岸田文雄访问英国伦敦时说，他的新经济政策是一种升级的资本主义形式，日本经济将继续强劲增长，投资者可以放心地支持这个“经济强国”。

岸田文雄周四（5月5日）在英国伦敦市政厅的一场活动上说，他的新经济政策是一种升级的资本主义形式，将鼓励公共和私人领域合作。根据岸田文雄的新资本主义路线，日本希望形成经济增长和财富再分配的良性循环，但这将让谨慎的日本企业面临提高工资的压力。

岸田文雄承认，日本将面临劳动力挑战，企业必须走更多样化的发展路线。他说，政府将出台税收优惠政策，鼓励私人领域提高工资。日本也需要更多的研发投资，以达到国际科研水平。

日本已设定目标，要将外国直接投资额翻一番，从目前的43.5万亿日元（约8495.6亿新元），即占其国内生产总值的8%，增加到2030年的80万亿日元，即占国内生产总值的12%。

日本与世界各国一样，受到能源、食品和生活成本上涨的冲击。最近几个月，日元的大幅下跌和乌克兰战争加剧问题的严重性。疲软的日元原应对依赖贸易的日本经济起推动作用，但由于许多日企将生产转移到海外，因此出口商的受益程度已然降低。

由于预期支出将复苏，日本政府最近提高了对经济前景的评估，但提醒前景依然有阴影。

岸田文雄早前访问了印度尼西亚、越南和泰国，目前在英国访问。