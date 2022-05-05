周四美市盘前退低 重点谈隔夜发布业绩的疫苗公司莫德纳

今天重点：

美国股指期货在今晚（5月5日）7时截稿时普遍退低。标准与普尔500指数期货下跌29.70点或0.69％，报4270.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则跌119.20点或0.88％，报13416.50点；道琼斯指数期货则下跌183.90点，报33877.20点。

今晚即将发布业绩报告的公司包括：食品公司家乐氏（Kellogg）、石油公司蚬壳（Shell），以及游轮公司皇家加勒比集团（Royal Caribbean Group）。

美国联储局隔夜宣布加息0.5个百分点。因为加幅属于预测范围之内，因此华尔街股市隔夜（4日）大幅收高，标准与普尔500指数的近3％涨幅，更是自2020年5月18日以来的最大单日百分比涨幅。

联储局主席鲍威尔在隔夜的新闻发布会上表示，联储局“并未积极考虑加息75个基点”，不过他说会在接下来的几次会议上加息50个基点，以及从下个月开始缩减央行9万亿美元的资产组合，以进一步降低通胀。

标准与普尔500指数隔夜上涨124.69点，闭市报4300.17点。重量级的道琼斯指数则猛起932.27点，闭市报34061.06点。纳斯达克100指数也攀高3.41％或445.81点，以13535.71点收市。

美国股市隔夜交易活跃，交易所的总成交量有134亿6000万股，与过去20天的119亿7000万股平均成交量显著增加。

盘前交易重点：

在咖啡连锁店星巴克（Starbucks）隔夜发布的业绩显示，北美季度同比销售额增长12％，带动该股股价隔夜上涨9.9％。今晚盘前该股稍微退低0.62美元，截稿时报81.02美元。

由于担心客流量减少和支出增加，召车与送餐公司Lyft的股价隔夜暴跌30％。Lyft的第一季度营业额是8亿7500万美元，同比增长44％，但是公司的活跃乘客的数量却低过一般分析师的预测。该股今晚盘前继续微跌0.02美元，截稿时报21.54美元。

电动汽车电池中使用的锂需求增加，提振了Livent Corp季度业绩和今年的全年的业绩展望，带动该股隔夜猛涨30.2％。今晚盘前该股继续上升0.18美元，截稿时报28.73美元。

美国挂牌的中概股在盘前交易中普遍下滑。阿里巴巴、拼多多、京东、百度、哔哩哔哩、滴滴、蔚来、小鹏汽车和理想汽车跌幅在1％至4％之间。

今天下文我们谈谈莫德纳（Moderna）隔夜发布的业绩。该股今晚盘前退低2.61美元，截稿时报152.44美元。

盘前活跃股按序：推特（Twitter）、超微（Advanced Micro Devices）、英伟达（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）和苹果（Apple）。截稿时，除了推特上升之外，另外四只活跃股的股价都下跌。

莫德纳从今年秋季开始，有强大的第三阶段研究项目可能会在未来两到三年内推出。这将会是三项呼吸系统商业产品。（路透社）

莫德纳（Moderna）（纳斯达克证券交易所代码：MRNA）

（早报讯）美国药剂商莫德纳隔夜（4日）发布今年第一季度的业绩报告，竟然是难以置信的好。每股盈利达到8.58美元，比市场一般分析师之前预测的每股5.21美元还要出色许多，带动该股开盘后就即刻攀高将近6％。

这个业绩表现也比去年同期的每股盈利2.84美元，多出超过两倍之多。

莫德纳业绩报告的另一个亮点是，该公司的营业额竟达到60亿7000万美元，再次打破了分析师的46亿2000万美元的预测。这数额也比去年同期的19亿美元翻了两翻。

莫德纳首席执行官班塞尔（Stéphane Bancel）在业绩发布会上说：“在接下来的第二季度里，我们预计有四个处于第三期后期研究的项目，包括含有奥密克戎的冠病追加剂等候选疫苗。”

班塞尔也说：“从今年秋季开始，我们强大的第三阶段研究项目，可能会在未来两到三年内推出。这将会是三项呼吸系统商业产品。”

莫德纳管理层也说，在今年剩余时间里，莫德纳疫苗的预先购买协议总额还有210亿美元。而且冠病疫苗市场今年下半年的销售额预料会比上半年来得强。

莫德纳股票开年至今已经下跌了超过34％或80.00美元，于隔夜闭市报155.05美元。班塞尔给予的乐观展望是否能够扭转该股走势，还得看该股在目前这个转折点是否有足够力量。

到目前为止，在Tipranks的12名分析师当中，六名分析师给予该股“买入”的评级，五名分析师给予该股“持守”的评级，一名分析师则给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是269.56美元。