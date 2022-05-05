甲骨文创始人埃里森加入阵容 助马斯克买推特

（早报讯）甲骨文（Oracle Corp）联合创始人埃里森（Larry Ellison）属下的信托基金，将投资总额达10亿美元（约13亿8600万新元），资助全球富豪马斯克（Elon Musk）以440亿美元收购社交媒体平台推特（Twitter）。

马斯克是在隔夜（周四）呈报的一份文件中，披露收到的各个投资者融资的承诺。除了埃里森的10亿美元之外，马斯克还收到红杉资本（Sequoia Capital）、Brookfield等投资者总额达71亿4000万美元的融资承诺。

呈报的文件内容也显示，最初反对推特被收购的沙特阿拉伯投资者塔拉勒（Prince Alwaleed bin Talal），也同意将他原本的18亿9000万美元的股份，继续留在推特，而不是兑现。

根据之前马斯克提供的资料，他会提供总额达465亿美元的债务和股权融资来收购推特。在这465亿美元的融资当中，马斯克原本是自己承担其中的210亿美元现金。但是，现在他得承担的部分已经增加到272亿5000万美元。

摩根士丹利和其他公司原本表示愿意提供125亿美元的贷款。这个贷款将以马斯克的特斯拉（Tesla）股票的部分所有权作为保证金。但是现在这个部分已经减少至62亿5000万美元了。

剩余的130亿美元则是来自摩根士丹利和其他公司的债务融资，包括5亿美元的周转贷款（Revolver）、65亿美元的定期贷款、30亿美元的担保过渡性贷款（Bridge Loan）和30亿美元的无担保过渡性贷款。