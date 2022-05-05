世卫：冠病死亡人数几乎为官方统计的三倍

（早报讯）世界卫生组织最新报告显示，因冠病死亡的人数几乎是官方数据的三倍。

世卫组织周四（5月5日）发布报告说，到2021年底，有1490万起与冠病有关的死亡病例。从2020年1月到2021年12月底，直接归因于冠病并报告给世卫组织的官方死亡人数略多于540万。

世卫组织报告的死亡数字涵盖死于冠病者，以及那些间接死于疫情的人，包括在疫情暴发时因医疗系统难以负荷而无法获得医疗保健服务的人。它还反映了大流行期间所避免的死亡，例如在封锁期间交通事故风险降低而减少的交通意外死亡。然而，这些数字之所以比官方统计更高，是因为一些国家缺乏充分统计，以致死亡人数有所遗漏。世卫组织说，即使在大流行之前，全世界每10起死亡病例中，约有六起没有记录在案。

世卫组织的报告说，直到现在还没有列入统计的死亡人数中，几乎有一半在印度。报告表明，那里有470万人因冠病大流行而死亡，主要在2021年5月和6月疫情激增期。然而，印度政府认为该国2020年1月至2021年12月的累计死亡病例要低得多，只有约48万人。

世卫组织说，它还未完全审查印度本周提供的新数据。印度对世卫组织的估计作出反击，在周二发布了该国2020年所有死因的死亡数字。世卫组织说，它可能会在报告中增加一个免责声明，强调与印度正在进行对话。

由国际专家组成的世卫组织小组已就数据进行几个月的研究，在数据不完整的地方使用了国家和地方信息以及统计模型的组合来估计总数。这种方法遭印度批评。然而，其他独立评估也认为印度的死亡人数远远高于政府的官方统计数字。发表在《科学》杂志上的一份报告认为，印度可能有300万人死于冠病。

其他模型也得出类似结论，即全球死亡人数远远高于有记录的统计数据。

冠病死亡数字仍低于其他流行病。据信约有5000万人死于1918年西班牙流感大流行，约有3600万人死于1980年代开始流行的爱之病。