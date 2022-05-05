澳研究发现与儿童冠病重症相关蛋白质

（早报讯）澳大利亚一个研究团队发现了分别与两种常见的冠病感染严重综合征相关的一些特定蛋白质。研究团队近日发布公报说，研究揭示了冠病感染导致的严重病症给儿童的凝血和免疫通路带来的影响，将有助于研发诊疗手段和靶向药物等。

新华社报道，澳大利亚默多克儿童研究所和墨尔本大学领导的研究团队从法国内克尔儿童医院获取33名儿童冠病重症患者的血液样本，并与20名健康儿童的血液样本进行对比分析。这33名儿童冠病重症患者患有多系统炎症综合征或急性呼吸窘迫综合征，这是儿童重症患者中常见的两种综合征。多系统炎症综合征可能导致心脏、大脑等全身不同器官出现炎症；而急性呼吸窘迫综合征是严重肺部疾病。

该团队运用蛋白质组学的研究方法，在重症儿童血液样本中分别找到85种与多系统炎症综合征相关蛋白质，以及52种与急性呼吸窘迫综合征相关蛋白质。与健康儿童相比，重症儿童血液样本中所含这些蛋白质的水平显著增多或减少。

研究组在英国期刊《自然·通讯》发表了研究论文。论文第一作者、默多克儿童研究所研究员麦卡弗蒂在公报中说，多数儿童冠病患者症状轻，但亦有发展为重症者。

数据显示，约1.7%的儿童冠病住院患者进入重症监护室。儿童感染冠病导致的多系统炎症综合征临床症状与川崎病、中毒性休克综合征等疾病类似，均有可能出现发热、腹痛、呕吐、皮疹、结膜炎等，这为快速确诊带来困难。研究人员指出，新研究发现这些与儿童冠病重症相关的特定蛋白质，有助于了解儿童冠病重症的病理过程、开发早期诊疗工具和药物靶点等，以改善儿童重症患者的预后。