FDA因罕见血栓风险限定强生疫苗施用人群

（早报讯）由于接种强生冠病疫苗具有出现罕见血栓的风险，美国食品与药物管理局（FDA）周四（5月5日）宣布将限定可接种强生疫苗的人群。

综合外电报道，FDA将限定只有18岁以上，并不适用或无法获取接种信使核糖核酸（mRNA）疫苗者，以及那些不打算接种其他冠病疫苗的人，才能接种强生疫苗。

FDA发表的一份声明中说：“在针对通报的案例进行更新分析、评估和调查后，FDA确认了接种强生疫苗约一到两周后，有出现血栓併血小板低下症候群（thrombosis with thrombocytopenia syndrome，简称TTS）的风险，这是一种产生罕见且可能危及生命的血栓并伴随着血小板水平低下的情况，有必要限制该疫苗的使用授权。”

截至3月18日，美国通报了60起接种强生疫苗后的TTS病例，其中包括九起死例。

不过，当局并未完全取消强生疫苗的使用授权，承认禁令对全球使用该款疫苗可能造成的冲击，以及一些人可能对接种信使核糖核酸（mRNA）疫苗表示担忧，但可接受强生疫苗这般腺病毒载体疫苗。

根据美国疾病管制预防中心（CDC）数据，美国约有1870万人接种了强生疫苗，接种莫德纳疫苗和辉瑞疫苗者分别为约2亿1700万人和3亿4000万人。