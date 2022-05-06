德国将提供乌克兰七门自行榴弹炮

（早报讯）德国国防部长兰布雷希特说，除了荷兰政府已经承诺的五套火炮系统之外，德国还将向乌克兰提供七门自行榴弹炮。

德国长期以来坚持不向战区输送重型武器，但在国内外要求该国帮助乌克兰抵御俄罗斯攻击的压力下，决定那么做。

兰布雷希特和她的国防参谋长佐恩将领周五（5月6日）在斯洛伐克的斯利亚克镇告诉媒体，这些重型武器将取自德国联邦国防军的库存，并在未来几周内完成维修后交付。佐恩说，第一组约20支乌克兰军队预计将于下周在德国伊达尔-奥伯斯坦镇展开Panzerhaubitze 2000自行榴弹炮的培训。他说，这些军队有操作前苏联制造的榴弹炮的经验。

佐恩说，柏林还将为德国国防公司KMW建造的榴弹炮提供第一套弹药，进一步的弹药采购将由基辅和该公司直接处理。Panzerhaubitze 2000是德国联邦国防军库存中最强大的火炮武器之一，可以击中40公里距离内的目标。

在批评人士上周指责德国拖延向基辅运送重型武器之后，柏林首次同意向基辅提供重型武器为猎豹（Gepard）防空坦克。迄今为止，北约国家向乌克兰提供的大部分重型武器是仍在库存中的前苏联制造武器，但美国和其他一些盟国已开始向基辅提供西方榴弹炮。