周五美市盘前继续退低 重点谈锂矿商Livent

今天重点：

美国股指期货在今晚（5月6日）7时截稿时普遍退低。标准与普尔500指数期货下跌24.30点或0.58％，报4130.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则跌118.90点或0.92％，报12776.20点；道琼斯指数期货则下跌119.30点，报32898.30点。

今晚发布业绩报告的公司包括：美国保险公司Cigna、天然气供应商Enbridge、美国能源公司NRG Energy和运动服饰连锁店安德玛（Under Armour）。

美国华尔街股市广泛抛售压力加剧。道琼斯指数隔夜更是猛挫千点，纳斯达克指数也下滑超过5％，把前一天的升幅完全抹去，双双创下单日跌幅新纪录。尤其是纳斯达克指数，更是跌到2020年11月以来最低收市水平，跌幅是2020年6月以来的最大单日百分比跌幅。而道琼斯指数的跌幅则是自2020年10月以来的最差单日表现。

现在投资者的焦点开始转向美国劳工部本周五发布的月度就业报告，希望能够从中寻找到劳动力市场实力，以及市场对货币政策影响的蛛丝马迹。

标准与普尔500指数隔夜大跌153.30点，闭市报4146.87点。重量级的道琼斯指数则猛挫1063.09点，闭市报32997.97点。纳斯达克100指数也下挫5.06％或685.16点，以12850.55点收市。

美国股市隔夜交易保持活跃，交易所的总成交量有134亿5000万股，与过去20天的120亿1000万股平均成交量来得多。

盘前交易重点：

隔夜科技股全面大跌。谷歌母公司Alphabet、苹果（Apple）、微软（Microsoft）、面簿母公司Meta Platforms和特斯拉（Tesla）均猛挫4.3％至8.3％。今晚盘前这些科技股稍微回稳。除了特斯拉微起不到1％，其他的跌幅也都不到1％。

隔夜标准与普尔500指数成分股当中，只有19只收高，而推特（Twitter）是其中之一，收盘时上涨2.6％。该股今晚盘前微退0.22美元，截稿时报50.14美元。甲骨文（Oracle Corp）创始人埃里森（Larry Ellison）加入阵容，助马斯克买推特，让投资者似乎更有信心。

保险公司Cigna刚刚发布季度业绩。该公司每股盈利达6.01美元，比分析师普遍预测的5.18美元高出16.02％，也比去年同期的每股盈利4.73美元增加27.06％，带动该股今晚盘前上升0.52美元，截稿时报252.60美元。

在市场对电池需求增加之际，对锂的需求也跟着攀高。今天下文我们谈谈锂矿商Livent的出色业绩。该股今晚盘前退低0.12美元，截稿时报28.00美元。

盘前活跃股按序：苹果（Apple）、Opendoor Technologies、Carnival Corp、特斯拉（Tesla）和Virgin Galactic。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

Livent Corp（纽约证券交易所代码：LTHM）

（早报讯）在电动汽车的发展迅速之际，用于电池的锂（Lithium）也成为现在最火红的矿物之一。而这也是为什么锂矿商Livent开始受到投资者的注意。开年至今，在大盘下挫超过10％的大环境下，Livent股价还能够逆流而上，而且升幅还将近12％，表现特出不言而喻。

Livent隔夜开盘前发布的业绩报告显示，该公司每股盈利是0.21美元，营业额则是1亿4350万美元。之前华尔街股市分析师普遍预测，Livent每股盈利会是0.13美元，营业额则是1亿4000万美元。

除了业绩出色之外，Livent对今后的业务展望也非常乐观。Livent高管认为，该公司今年全年的息税折旧摊销前盈利能够达到3亿2000万美元，营业额也会是接近8亿美元。这个新的业绩预测，比该高管之前的预测还要乐观，而且也远远超越了华尔街的预测。

之前该高管认为，全年的息税折旧摊销前盈利会是1亿8000万美元，营业额则会是5亿7000万美元；而分析师对该盈利的预测则是2亿2000万美元，营业额则是6亿3800万美元。

首席执行官格雷夫斯（Paul Graves）在业绩发布会上说：“2022年市场对锂的需求强劲增长。在非常紧张的市场条件下，所有形式的锂，价格都迅速上涨，Livent旗下的各种锂产品组合都达到更高的实际售价。”

迄今为止，基准锂价格上涨约67％。这些是现货价格。大多数锂是按合同出售的。

在Tipranks的七名分析师当中，四名分析师给予该股“买入”的评级，两名分析师给予该股“持守”的评级，一名分析师则给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是31.67美元。