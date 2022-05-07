古巴首都一酒店发生爆炸 逾18死70伤

（早报讯）古巴首都哈瓦那一家酒店周五（5月6日）发生爆炸事故，造成至少18人死亡，70多人受伤。

当天上午11时许，位于哈瓦那老城区国会大厦附近的萨拉托加（Saratoga）酒店发生剧烈爆炸。这座五层楼酒店外墙损毁严重，一片狼藉。酒店外停放的车辆面目全非，四周布满瓦砾，周边建筑物也受到波及。

古巴总统迪亚斯·卡内尔在现场接受采访时说，酒店爆炸似乎是因煤气泄漏引起的。他之后在离开哈瓦那的一家医院时告诉路透社：“这不可能是炸弹或袭击。这只是一场非常不幸的事故。”

至少15儿童受伤一儿童死亡

古巴卫生部门说，爆炸对附近有300多名学生就读的学校造成震动。该部门透露，截至周五晚，至少有15名儿童受伤，一名儿童已经死亡。

古巴旅游部长加西亚说，根据初步报告，没有外国人在爆炸中死亡或受伤。

据古巴国营电视台报道，经营古巴许多酒店的军方公司代表卡尔萨迪利亚说，萨拉托加酒店位于一座超过百年历史的建筑中，爆炸发生时已经关闭，只有工人在里面。

卡尔萨迪利亚在接受广播采访时说，这家拥有96间客房的酒店原本确定在未来几天重新开业，现场的工人正在做最后的准备工作。他还说，气体泄漏相信是爆炸原因。

“工人们正在进行维修，并做了所有的工作，以让酒店重开，早上他们重新接通供气装置，似乎发生了一些意外事故，导致了爆炸。”