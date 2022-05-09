朔尔茨：普京绝不会赢得这场战争

（早报讯）德国总理朔尔茨在第二次世界大战胜利纪念日说，德国坚定与乌克兰站在一起对抗俄罗斯的入侵，他还强调，“普京不会赢得这场战争，乌克兰必将取得最后胜利”。

1945年5月8日纳粹德国在柏林正式签订投降书，宣布无条件投降。美国及西欧国家将这个二次大战欧战胜利纪念日定在每年的5月8日，俄罗斯等东欧国家则定在5月9日。

《纽约时报》和路透社综合报道，朔尔茨星期天（5月8日）在二战胜利纪念日向全国发表电视讲话时说，今年的胜利日具有特殊意义，因为曾经是纳粹德国受害者的两个国家——乌克兰和俄罗斯，现在正处于战争状态，而且是俄罗斯发动了这场战争。

朔尔茨说，德国将在人道主义、财政和军事援助方面继续帮助乌克兰。

朔尔茨谴责普京将其入侵行动与二战时期苏联与纳粹的战斗相比较。

朔尔茨说，普京“将其野蛮的侵略战争比喻为反民族社会主义”（National Socialism），“这是篡改历史和诽谤。我们有责任还原真相，以正视听。”

他说，如果一切由俄罗斯说了算，那就没有和平。

民族社会主义也译作国家社会主义，起源于十九世纪的欧洲，是主要在二十世纪上半叶于德国境内流行的政治思潮与运动，其意识形态融合了国家主义、民族主义与社会主义。纳粹主义被视为民族社会主义的一个分支。