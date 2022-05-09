俄罗斯举行胜利日阅兵 普京演说备受关注

（早报讯）俄罗斯周一（5月9日）在莫斯科红场举行一年一度的胜利日阅兵式，以纪念卫国战争胜利77周年。俄罗斯总统普京也将在莫斯科向全国发表讲话。

普京2月24日打着“去纳粹化”的旗帜向乌克兰发动战争，这场战争至今已持续超过两个月，俄乌双方均遭到重大损失。俄方伤亡人数激增，俄罗斯经济也因西方制裁而陷入困境。

法国媒体分析指出，今年的阅兵式对俄罗斯具有双重重要意义，不仅为纪念苏联在二次大战中战胜纳粹德国，也为展现俄罗斯自身武力以“重振士气”。

另据英国广播公司（BBC）指出，外界猜测普京可能会利用这个机会发表与入侵乌克兰有关的重大声明。

克里姆林宫说，胜利日阅兵式将在俄罗斯28个城市举行，参加阅兵式的军人达6万5000人，2400件军事装备和超过400架飞机将在阅兵式上亮相。

除了展示超音速战斗机和战略轰炸机以外，俄罗斯预计也会出动自2010年以来首次现身的IL-80“末日战机”。这款飞机会在爆发核战时，成为俄罗斯的军事指挥系统。

胜利日是1945年5月8日纳粹德国对苏联正式签订投降书，宣布在第二次世界大战（苏联称为伟大的卫国战争）无条件投降的日子。投降书生效时，欧洲中部时间为5月8日，而莫斯科时间为5月9日，因此美国及西欧国家定于每年的5月8日为胜利日，俄罗斯等东欧国家定于每年的5月9日。

每年的这一天，莫斯科都要举行隆重的集会和阅兵式，国家领导人会前往红场的无名烈士墓前敬献花圈，并在莫斯科的无名战士墓长明火旁设立固定哨位进行哀悼。

普京上台后，为凝聚民族自豪感积极推动发展胜利日及纪念活动。2005年胜利日60周年纪念活动，成为苏联解体后俄罗斯举行的最盛大庆典。