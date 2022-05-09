李显龙总理10日赴美出席亚细安—美国特别峰会

（早报讯）我国总理李显龙明天（5月10日）赴美国华盛顿访问五天，出席亚细安—美国特别峰会，共同商议加强亚细安和美国接下来的合作。

根据总理公署今天发出的文告，李总理和其他亚细安成员国领导人将于12日出席美国总统拜登为他们设的晚宴，并于隔天和拜登会谈。

拜登与亚细安领导人将在峰会上就区域和国际课题交换意见，并评估亚细安和美国当前的战略伙伴关系。

亚细安和美国是在2015年于马来西亚召开的亚细安峰会上，决定将双方关系提升为战略伙伴关系。包括美国在内，亚细安目前有七个战略伙伴，以及两个全面战略伙伴——中国和澳大利亚。中国和澳大利亚是刚刚于去年，分别将与亚细安的战略伙伴关系，提升为全面战略伙伴关系。

《联合早报》近期采访的学者推测，亚细安和美国可能会借此特别峰会，商讨将双方关系升级为全面战略伙伴关系。这也符合拜登政府在美国的印度太平洋战略下，强化与亚太地区伙伴关系的目标。

学者分析，俄乌战事、南中国海主权争议、以及缅甸局势等课题，也会在峰会上出现。

这次的特别峰会也旨在纪念亚细安与美国建立对话关系45周年。峰会原定3月举行，但因部分亚细安领导人时间上无法配合而展延至本周。这是继2016年后，美国和亚细安领导人第二次在美国举行特别峰会。

总理公署文告指出，此次峰会将以去年10月在线上举行的第九届亚细安—美国峰会的动能为基础，继续推进各项议题的探讨。

拜登在去年10月的峰会上宣布拨款最高达1.02亿美元（1.38亿新元），扩大美国与亚细安在冠病疫后复苏和卫生安全、应对气候危机、刺激经济增长、促进性别平等，以及深化人员往来等方面的合作。

拜登当时也宣布将探讨通过“印太经济框架”，与区域伙伴共同推进贸易便利化、数码经济、供应链弹性、脱碳和清洁能源、基础设施等事项。来临的的峰会或会披露更多具体细节。

除了会见拜登，李总理和亚细安领导人访美期间也将出席美国副总统哈里斯设的午宴，并在另一天与美国众议院议长佩洛西共进午餐。他们也将与哈里斯及美国内阁部长开会，聚焦气候行动、往清洁能源转型，以及建设永续基础设施等议题。

随总理出访的有外交部长维文医生，以及总理公署、外交部和通讯及新闻部官员。

李总理的访美行程将于14日结束。总理出访期间，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤出任代总理。