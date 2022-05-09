周一美市盘前显著退低 重点谈推特被收购的最新情况

今天重点：

（早报讯）●美国华尔街股指期货在今晚（5月9日）7时截稿时显著退低。标准与普尔500指数期货下跌78.60点或1.91％，报4044.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则跌297.20点或2.34％，报12396.30点；道琼斯指数期货则下跌523.00点，报32376.40点。

●美国劳工部上周五（6日）公布的就业数据比预期的来得强。4月份非农业就业人数增加42万8000个，而预期数字则是39万1000个，显示第一季度国内生产总值虽然收缩，但是经济基本面还是相当强劲。

●美国4月份失业率保持在3.6％不变，而平均时薪增长0.3％，而不是市场预测的0.4％。

●本周所有的目光都集中在周三（11日）即将发布的月度消费者价格指数通胀报告。投资者希望从中找到经济是否接近通胀峰值的线索。

●纳斯达克指数已经连续第五周下跌，而且还创下2020年以来的最低收盘水平。这也是该指数自2012年第四季度以来最长的连续下跌趋势。标准与普尔500指数也连续第五周下跌，是自2011年第四季度以来的最长跌势。

●标准与普尔500指数上周五下跌23.53点，闭市报4123.34点。重量级的道琼斯指数则退低98.60点，闭市报32899.37点。纳斯达克100指数也下跌1.22％或157.02点，以12693.54点收市。

●美国股市隔夜交易保持活跃，交易所的总成交量有134亿9000万股，与过去20天的121亿股平均成交量来得多。

盘前交易重点：

●根据市场传闻，在电动汽车制造商Rivian Automotive的首次公开售股（IPO）锁定期于周日（5月8日）到期之后，福特汽车（Ford Motor）就计划出售它在Rivian的1亿零200万股股份中的800万股。这个消息导致Rivian股价在今晚盘前下跌2.79美元，截稿时报26.00美元。福特股价则在盘前下跌0.35美元，报13.86美元。

●运动服饰连锁店安德玛（Under Armour）上周五对2023财年业绩做出悲观的预测，导致该股当天即刻下跌23.8％，连带也影响到竞争对手耐克（Nike）的股价也跟着下滑。今晚盘前安德玛继续下跌0.30美元，截稿时报9.55美元；耐克则跌3.01美元，报111.48美元。

●许多主要的虚拟货币在周末都面临抛售压力，整个悲观情绪一直持续到今晚。比特币更是跌到2021年7月的水平，导致加密货币相关股票在今晚盘前交易中下跌，Riot Blockchain跌幅超过6％；Marathon Digital则下跌超过7％。

●在美市挂牌的中概股今晚盘前继续下跌。阿里巴巴、百度、哔哩哔哩、滴滴、爱奇艺、京东、理想汽车、拼多多和小鹏汽车均下跌，跌幅在1％至5％之间。

●全球首富马斯克收购社交平台推特（Twitter）在这一个多月来闹得沸沸腾腾。今天下文我们就来谈谈这个收购行动的最新情况，以及它对推特和特斯拉（Tesla）股东的影响。推特股价今晚盘前退低0.66美元，截稿时报49.14美元。

●盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、英伟达（NVIDIA）和超威（Advanced Micro Devices）。截稿时，这些活跃股的股价全部下跌。

因为马斯克的融资部分越来越清楚，显示推特的收购行动很可能会顺利在今年年底之前完成。（路透社）

推特（Twitter）

（纽约证券交易所代码：TWTR）

特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）收购社交平台推特（Twitter）的行动已经越渐成形，至少到目前为止，每一步棋子都落实到位，让推特股东感到高兴，间接也让特斯拉股东松了一口气。

马斯克上周四（5日）披露了一笔全新的收购融资。他成功的召集了将近20位志同道合的投资者，一起为收购推特提供总额达71亿美元的股权融资。其中还包括了甲骨文（Oracle Corp）联合创始人埃里森（Larry Ellison）属下的信托基金，投资的10亿美元。

因为融资部分越来越清楚，显示推特的收购行动很可能会顺利在今年年底之前完成。这也应该会让推特股票的套利价差缩小。所谓的套利价差是指推特股价与马斯克同意支付的每股54.20美元之间的差额。推特股价上周五闭市价是49.80美元，目前差额为每股4.40美元。

这次的融资结构对于特斯拉和推特的股东来说是个双赢的局面。

对推特股东来说，融资项目到位，交易完成的可能性会增加。而特斯拉股东高兴的则是因为新的股权融资结构，显示直接来自马斯克的股权融资已经减少了。这意味着马斯克不太可能需要出售大量特斯拉股票来筹集资金买推特。

短期间内大量出售股票的肯定对造成股票走低的。就特斯拉而言，当马斯克在去年底为缴税款而出售股票，以及在刚刚过的4月出售特斯拉股票筹集现金买推特时，特斯拉的股价都曾大幅下跌。

根据上周四马斯克呈报的表格披露，马斯克以股票为抵押的贷款已经从原本的125亿美元减半至约63亿美元。这也降低了马斯克必须出售大量特斯拉股票，以满足追加保证金要求的风险。因为如果特斯拉的股价下跌，马斯克就不得不增加现金来支持贷款。

整体而言，马斯克最初的融资结构是250亿美元的债务和210亿美元的股权融资。现在看起来应该已经换成270亿美元的股权融资和190亿美元的债务。

马斯克在4月份出售了总值约85亿美元的股票。再加上刚刚宣布的71亿美元的新融资承诺，以及推特股东沙特阿拉伯投资者塔拉勒（Prince Alwaleed bin Talal），同意将他的18亿9000万美元股份，继续留在推特而不是兑现，现在马斯克还可能需要筹集约100亿美元左右就足够了。

在马斯克一直尝试说服大股东像塔拉勒一样继续留在推特不要兑现，从资金的角度来看，全面收购推特已经是越来越“真实”了。

现在剩下可能让特斯拉股东比较不满意的，是有报道说马斯克将有一段时间会担任推特的首席执行官。许多股东担心这会让马斯克分心，忽略了特斯拉。

在Tipranks的32名分析师当中，三名分析师给予该股“买入”的评级，27名分析师给予该股“持守”的评级，两名分析师则给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是50.76美元。