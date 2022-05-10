马国超廉价航空MYAirline客机亮相

（早报讯）马来西亚政府之前批准成立的超廉价航空公司MYAirline的一架客机近日在社交媒体出现，显示这家航空公司可能即将正式投入营运。这除了将挑战亚洲航空（亚航）的廉价航空霸主地位，也将影响马来西亚航空公司（马航）的营运。

据《星报》报道，Instagram用户@theplanespapanazzi日前发布的照片显示，一架MYAirline的客机出现在吉隆坡国际机场的停机坪，机身可见航空公司名称与标志。IG贴文写道：“新的超廉价航空MYAirline，希望它能尽快载客。”

国际贸易及工业部长阿兹敏今年1月23日宣布，政府批准两家新航空公司在马国营运。这两家航空公司是MYAirline，以及柔佛SKS集团旗下的SKS Airways。SKS Airways在今年1月25日开始营运，提供从吉隆坡梳邦机场往返霹雳州邦咯岛的航班。

政府发给MYAirline的有条件航空服务执照（ASL）有效期从今年元旦至今年12月31日，为期一年。MYAirline在这期间，获准提供与马航及亚航相同的定期客运与货运服务。

马国航空业者之前对两家新航空公司考试加入竞争的看法不一。马航集团首席执行员依占依斯迈质疑马国航空业是否还有容纳新竞争者的空间，也担心这是否会破坏目前航空业的复苏。“这些航空公司的出现可能让消费者受益，但是否对国家（复苏）有利？”

由亚航集团改组而成的A资本（Capital A）总裁东尼费南德斯则表示，他并不担心这两家新的廉航公司所带来的竞争。