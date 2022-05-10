纳吉父子所得税案获准上诉

（早报讯）马来西亚联邦法院今天（5月10日）批准前首相纳吉及他的儿子纳兹夫丁，对内陆税收局（所得税局）追税17亿2760万令吉（约5.5亿新元）案提出上诉。

吉隆坡高庭2020年7月22日批准内陆税收局，向纳吉父子分别追讨近16亿9000万令吉和3760万令吉欠税诉讼的简易判决申请。纳吉父子随即提出上诉，但在2021年9月9日遭上诉庭驳回。

以联邦法院首席大法官东姑麦慕为首的联邦法院三司，今天一致批准纳吉和纳兹夫丁针对去年上诉庭的裁决提出上诉。其他两名联邦法院法官是娜莉妮和林添钻。法官认为“申请人提出的法律问题，符合1964年法庭司法法令第96（a）和（b）条文规定”，因此批准这项上诉申请。

根据“1964年法庭司法法令”第96条文，申请人必须证明所提出的法律或宪法问题是新颖且涉及公共利益，联邦法院才会审理上诉案。

纳吉也是巫统彭亨北根区国会议员。如果他最终上诉失败，就必须缴纳政府追讨的税款，否则将宣告破产。根据条例，民选议员一旦被法庭定罪及罚款超过2000令吉或入狱超过一年，将自动丧失议员资格，并在出狱后五年内不得参选。条例也规定，破产者不得参与选举或党选，因此纳吉如果被判破产，势必牵动马国政局。