周二美市盘前回弹 重点谈新兴电动汽车Lucid Group

今天重点：

纳斯达克100指数暴跌至两年来的最低点，吸引投资者今晚盘前进场趁低吸购，带动美国华尔街股指期货上涨。

美国华尔街股指期货在今晚（5月10日）7时截稿时回弹。标准与普尔500指数期货上升32.70点或0.82％，报4023.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货回弹153.10点或1.26％，报12340.80点；道琼斯指数期货则起222.30点，报32468.00点。

标准与普尔500指数隔夜（周一）以4000点以下的水平收市。这也是该指数自2021年3月以来，首次跌破4000点水平。全场以成长型股领跌。

标准与普尔500指数隔夜下跌132.10点，闭市报3991.24点。重量级的道琼斯指数则退低653.67点，闭市报32245.70点。纳斯达克100指数也大幅度下跌3.98％或505.81点，以12187.72点收市。

美国股市隔夜交易开始更活跃，交易所的总成交量有152亿9000万股，与过去20天的123亿4000万股平均成交量来得多。

盘前交易重点：

优步（Uber）首席执行官科斯罗萨希（Dara Khosrowshahi）在5月6日以每股26.7276美元的平均价格，买进20万股优步股票的消息传开后，带动优步股价今晚盘前上涨1.39％，截稿时报23.37美元。

比特币从3万美元以下的低迷水平中反弹，支持加密货币相关的股票在盘前交易中走高。Canaan、Coinbase、Riot Blockchain和Marathon Digital涨幅在2％至8％之间。

诺瓦瓦克斯（Novavax）隔夜盘后公布了令人失望的第一季业绩，导致该股股价在盘后交易猛挫22.3％至41.40美元。今晚盘前该股一样下跌12.00美元，截稿时报41.26美元。

在美市挂牌的中概股今晚盘前普遍上升。阿里巴巴、百度、哔哩哔哩、滴滴、爱奇艺、京东、理想汽车、拼多多和小鹏的升幅介于3％至7％之间。

电动汽车趋势，势不可挡。但是除了昂贵的特斯拉之外，市场还是有其他电动汽车股可选择的。今天下文我们就来谈谈刚在上周四发布业绩的电动汽车股Lucid Group。该股股价今晚盘前起0.37美元，截稿时报16.72美元。

盘前活跃股按序：Vroom Inc、Upstart Holdings、Palantir Technologies、苹果（Apple）和特斯拉（Tesla）。截稿时，这些活跃股的股价大部分上升。

图为Lucid旗下的Lucid Air款型电动汽车。该款型将会在下个月调高售价。（路透社）

Lucid Group Inc

（纳斯达克证券交易所代码：LCID）

（早报讯）谈到电动汽车，许多投资者即刻会想到特斯拉（Tesla）。但是其实现在的电动汽车市场越来越活跃，表现出色的电动汽车公司也多了起来。今天就谈谈上周四发布季度业绩的新兴电动汽车股Lucid Group。

第一季业绩出色，以及旗下的Lucid Air款型电动汽车价格调高的带动下，Lucid股票上周成为电动汽车投资者的焦点。Lucid刚公布的营业额是5770万美元，净亏损8130万美元，每股亏损0.05美元。更为吸睛的是，Lucid本季末手头上竟然有将近54亿美元的现金。

Lucid的营业额主要是受到第一季交出的360辆电动汽车所推动。Lucid在发布会上透露，它目前有超过3万辆电动汽车预订订单，这相等于29亿美元的潜在销售额。这个预订数据还不包括来自沙特阿拉伯的10万辆汽车订单。而且沙特阿拉伯还已同意在未来10年内购买至少5万辆汽车，同时可选择再购另外5万辆。这个订单会在明年开始落实。

Lucid首席执行官罗林森（Peter Rawlinson）说：“自2020年9月我们首次宣布Lucid Air款型电动汽车的定价以来，世界发生了巨大变化，但我向现有的预订客户保证，他们原本的买价，以及在本月（5月）底之前进行的任何新预订都不会加价。”

从6月1日开始，美国的新预订价都会上调。例如：Lucid Air的价格会上调10％至12％之间。其他新款型的价格是：Air Grand Touring价格15万4000美元、Air Touring10万7400美元和Air Pure8万7400美元。这次价格调整肯定能够帮助Lucid更好的应对供应链问题，以及面对电动汽车电池组件的高昂费用。

在上个季度，Lucid把对今年的产量预测从原本的2万辆，下调至1万2000辆至1万4000辆之间。公司表示，这是因为缺乏玻璃和地毯等基本材料。至于本季度，Lucid维持之前对产量的预测。

不过，Lucid首席财务官豪斯（Sherry House）说：“任何长时间的材料中断都可能影响我们的产量预测。”

与此同时，豪斯也暗示，Lucid至少在2023年之前不会发行债务或股票，因为公司现有的现金余额足以应付公司需求至最少2023年。”

Lucid也在发布会上宣布，该公司将推出名为Gravity的豪华SUV。这个款型预计会在2024年上半年开始生产。

在Tipranks的四名分析师当中，三名给予该股“买入”的评级，一名则给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是38.25美元。