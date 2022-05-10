日韩外长 商谈修复关系

（早报讯）韩国外交部长人选朴振和日本外交部长林芳正周一（5月9日）晚在首尔举行晚餐会，就发展两国面向未来关系的方案进行了讨论。

韩联社周二（10日）报道，双方一致认为，面对近期严峻的地区形势，有必要尽快改善韩日关系。尤其是近来朝鲜半岛和国际局势激变，有必要加强韩日、韩美日之间的紧密合作。双方就韩美日三方深化合作应对朝鲜问题上达成共识。

朴振说，为了帮助乌克兰早日恢复和平，韩日今后应密切合作为乌克兰提供援助。韩日两国应继承与发扬韩国前总统金大中与日本前首相小渊惠三曾联合发表的《21世纪韩日新伙伴关系共同宣言》的精神。

朴振还提议，为将韩日之间的人员交流恢复至冠病疫情暴发前的水平，需重启金浦至羽田航线，同时恢复免签制度。双方认为，应视疫情走势推动两国人员交流。林芳正说，希望朴振能尽快访问日本。

双方还商定，将快速推进外交部门之间的磋商，解决两国间悬而未决的问题。但据悉，在日军慰安妇和二战强征韩籍劳工问题方面，林芳正坚持韩国毁约，应由韩国拿出解决方案的既有立场。

林芳正这次作为日本首相岸田文雄的特使，为出席韩国候任总统尹锡悦的就职典礼而访韩。

据日本放送协会（NHK）报道，9日晚林芳正与朴振共进晚餐，并举行长达约两个小时的会谈。

会谈期间，林芳正与朴振都认为，当前的国际局势是基于规则的国际秩序正受到威胁，日韩两国以及美日韩三国，比以往任何时期更需进行战略性合作，日韩修复关系已是刻不容缓。