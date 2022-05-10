马克龙与习近平通电话讨论乌克兰局势

（早报讯）法国总统马克龙周二（5月10日）与中国国家主席习近平通电话，两名领导人讨论的议题包括乌克兰局势和战事所引发的全球粮食危机。

爱丽舍宫说：“两位国家元首重申了他们尊重乌克兰领土完整和主权。”

两国领导人就乌克兰局势交换了意见，一致认为有关各方应该支持俄乌通过谈判恢复和平。

新华社报道，习近平强调，中国一直在以自己的方式劝和促谈，支持欧洲国家将欧洲安全掌握在自己手中。他说，要特别警惕形成集团对抗，对全球安全稳定造成更大更持久的威胁。

马克龙说，在乌克兰问题上，法国同中国拥有很多共识。他说，法国愿同中国在双边和多边层面开展更加紧密的协调合作。法国和欧盟坚持独立自主战略，不赞成也不会参加集团对抗。

习近平也指出，他在过去五年与马克龙保持密切交往，引领中法关系保持积极发展势头，推动双边合作取得丰硕成果，在应对气候变化、生物多样性保护等问题上体现了大国责任担当。

习近平说，面对世界百年未有之大变局，中法作为联合国安理会常任理事国和独立自主大国，应当坚守“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”的建交初心，坚持紧密持久的全面战略伙伴关系定位，相互尊重彼此核心利益和重大关切，在双边、中欧、全球层面密切协调合作。他说，中国愿同法国继续密切各层级交往，推动中法关系健康发展，维护世界和平和稳定。

马克龙说，法中建交以来，双方一直秉持开放精神积极发展法中关系。过去五年，两国各领域合作富有成果。未来五年，法国愿同中国深化农业、航空、民用核能、人文等领域合作，加强应对气候变化、生物多样性保护等领域合作，推动法中关系取得更多积极成果。法国愿为促进欧中关系发展发挥积极作用。