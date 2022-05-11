世卫总干事：中国冠病清零政策“不可持续”

（早报讯）世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞说，以我们现在对冠病病毒的了解，中国坚持实行的冠病清零政策是“不可持续”的。

路透社报道，谭德塞在周二（5月10日）的媒体简报会上罕见公开评论中国对冠病采取零容忍的政策，他说：“考虑到这个病毒的行为，而且我们已预料到它未来还会变异，我们认为这（清零）是不可持续的。”

谭德塞说：“我认为转变政策是非常重要的。”他说，我们现在对冠病已有更多的了解，也拥有更好的对抗冠病工具，这意味着是时候改变策略了。

他透露，世卫官员已同中国专家讨论这个问题，向他们表明“清零”不可持续。

在谭德塞之后发言的世卫突发卫生事件规划执行主任瑞安说，采取冠病清零政策还须考虑到人权问题。

瑞安说：“作为世卫组织，我们一再强调需要保持平衡，我们必须在防疫的同时，顾及防疫措施对社会和经济的影响，这并不是一件容易兼顾的事。”

他提到，自冠病于2019年年底在中国武汉首次出现以来，中国录得的冠病死亡人数累计1万5000人，相较于美国的将近100万人、巴西超过66万4000人和印度超过52万4000人，中国的冠病死亡人数相对较低。

瑞安说，考虑到这一点，中国作为全球人口最多的国家，坚持要采取强硬措施来遏制冠病传播是可以理解的。

严格和长期的封锁对中国这个世界第二大经济体造成了沉重的打击，尽管如此，中国决策层近日重申毫不动摇坚持“动态清零”总方针，并坚决同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争，以应对国内舆论对抗疫路线意见分化带来的政治压力。