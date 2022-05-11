美众院通过法案 为乌提供逾400亿美元额外援助

（早报讯）美国众议院周二（5月10日）晚紧急通过了向乌克兰提供超过400亿美元（超过555亿新元）的额外援助方案。

路透社报道，众议院以368票赞成、57票反对的投票结果通过乌克兰支出法案，所有投反对票的人都来自共和党。

这部法案预计很快会提交参议院进行表决。美国总统拜登已要求国会尽快把法案提交给他签署。

众议院议长佩洛西在众议院投票前说，国会正在抓紧时间通过法案，以避免乌克兰的防御支援出现中断。

佩洛西向众议员发出的一封信中说：“时间是关键……帮助乌克兰人不仅为保卫他们的国家，也为保卫全世界的民主。”

拜登上月底呼吁国会批准追加330亿美元的对乌援助，而国会决定为乌克兰提供更多金额的军事和人道援助。

援助方案中的60亿美元用于安全援助，包括培训、设备、武器等等；87亿美元用于补充美国向乌克兰运送的设备的库存，39亿美元用于美国欧洲司令部的行动。

法案还授权为“总统拨款权”追加110亿美元。按照“总统拨款权”，总统可以无须国会批准而转让美国库存物项和服务，以应对紧急情况。拜登之前要求的数额是50亿美元。

另外，法案也授权为“外国军事融资”拨款40亿美元，以便为乌克兰和其他受这场危机影响的国家提供支持。

自从俄军入侵乌克兰以来，美国已经紧急向乌克兰提供了价值数十亿美元的武器装备，包括榴弹炮、“毒刺”防空导弹系统、“标枪”反坦克导弹系统、弹药以及最近披露的“凤凰幽灵”无人机。

新的援助法案还包括人道救援——50亿美元用于应对因乌克兰危机造成的全球粮食不安全，以及近90亿美元用于经济支持基金，以便为乌克兰提供预算支持。