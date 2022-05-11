马国去年发生近万起电商诈骗案

（早报讯）马来西亚在冠病疫情期间电商领域蓬勃发展，但也衍生许多以虚假货物或服务进行的电商诈骗案。警方去年共接获9574起这类投报，涉案金额约7408万令吉（约2345万新元）。

武吉阿曼警察总部全国商业罪案调查部总监卡马鲁丁今天（5月11日）发布声明，透露警方打击这类罪案的成果。他说，警方今年1月至3月也接获2070起类似投报，涉案金额约2668万令吉。

他说，警方上个月针对电商诈骗案在全国各地展开多次突击行动，取缔六个涉案的诈骗呼叫中心，逮捕66名诈骗团伙成员，以及1433名钱骡。他说，警方完成调查后，将提控所有1499名被捕者。他表示，警方是援引刑事法典的诈骗及非法转移财物等条文，以及1955年微型罪案法令调查这些案件。

卡马鲁丁说，警方去年一整年至昨天（10日）共逮捕了3万1438名钱骡，并提控其中1万2659人。他指出，警方调查发现，钱骡将自动提款卡交给犯罪团伙，或将网上银行的登入信息告诉团伙，让团伙得以利用钱骡的银行账户转移受害人的款项，因此钱骡可说是这类罪案的同谋。

他说，警方也发现，钱骡除了涉及个人银行户头，也有人利用公司的银行户头进行这类勾当。“这些人在银行开户时已知道不能将户头信息泄漏给第三方，但他们仍明知故犯。”