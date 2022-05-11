半岛电视台女记者在约旦河西岸被射杀

（早报讯）中东的半岛电视台周三（5月11日）报道，旗下一名女记者今天在约旦河西岸杰宁的难民营报道一场突击行动时，遭以色列军人射杀。

综合外电报道，遭到射杀的半岛电视台女记者是51岁的希琳·阿布·阿克利赫（Shireen Abu Aqleh）。据报道，希琳是巴勒斯坦人，事发时她的头部中弹，送院后不治。当时她穿着写有“媒体”字样的背心。

目击者说，以军周三早上进入杰宁难民营展开搜捕行动，与当地巴勒斯坦人发生冲突并交火。

巴勒斯坦总统府今天发表声明谴责以军行动，以方则称身亡记者或遭巴勒斯坦枪手枪杀，呼吁巴方进行联合调查。

以色列军队证实今早在杰宁难民营展开行动，但否认军方故意针对记者。一名军官告诉法新社：“军方当然没有针对记者……这起事件正在展开调查。我们希望与巴方进行联合调查。”

半岛电视台则呼吁，国际社会共同谴责和追究以方在这起事件中的责任。它还称，电视台另一名记者阿里·萨穆迪也在冲突中受伤。

以色列总理贝内特当天发表声明称，关于希琳的身亡，巴勒斯坦方面是在没有确实证据的情况下对以方提出指控。

他表示，根据以方掌握的情况，希琳有可能是被巴勒斯坦枪手开枪击中。他还称，以方已呼吁与巴方一起进行联合调查，但遭到对方拒绝。

今年3月下旬以来，巴以地区紧张局势加剧。以色列多地发生袭击事件，以方以此为由在约旦河西岸展开大规模搜捕行动，并与巴勒斯坦人发生冲突。