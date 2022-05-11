周三美市盘前回弹 重点谈投资失利的优步

今天美国股市重点：

（早报讯）●今晚美国投资者的焦点都集中在今晚发布的4月份消费者物价指数（CPI）。投资者希望能够通过这个指数看到通胀已过巅峰的迹象。

●美国华尔街股指期货在今晚（5月11日）7时截稿时全面回弹。标准与普尔500指数期货上升44.20点或1.11％，报4045.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货回弹173.50点或1.41％，报12519.40点；道琼斯指数期货则起287.30点，报32448.00点。

●全国独立企业联合会（NFIB）也会在今晚发布今年4月份的小企业乐观指数。

●今晚发布业绩报告的有：挪威邮轮（Norwegian Cruise Line）、西方石油（Occidental Petroleum）、迪士尼（Walt Disney），以及永利度假村（Wynn Resorts）。

●美国国债收益率暴跌，再加上前一天股市经历了大量抛售之后，标准与普尔500指数和纳斯达克指数在隔夜（周二）回稳收高。

●标准与普尔500指数隔夜微起9.81点，闭市报4001.05点。道琼斯指数退低84.96点，闭市报32160.74点。纳斯达克100指数则上升1.30％或158.13点，以12345.86点收市。

●美国股市隔夜交易继续保持活跃，交易所的总成交量有154亿5000万股，比过去20天的125亿5000万股平均成交量来得多。

盘前交易重点：

●因为季度营业额下滑23.6％，健身设备制造商Peloton Interactive股价隔夜下跌8.7％。Peloton Interactive甚至还在业绩发布会上表示“资本不足”。这只股今晚盘前稍微回弹0.40美元，截稿时报13.30美元。

●辉瑞（Pfizer）股价隔夜上涨1.75％。辉瑞之前表示将以116亿美元收购Biohaven Pharmaceutical。Biohaven股价隔夜也上涨68.39％。今晚盘前辉瑞起0.44美元，报49.93美元；Biohaven截稿时报140.00美元，无起落。

●油价飙升带动西方石油公司（Occidental Petroleum）第一季业绩转亏为盈，支持该股股价今晚盘前上涨1.18％，截稿时报60.11美元。

●在美市挂牌的中概股今晚盘前普遍上升。阿里巴巴、百度、哔哩哔哩、滴滴出行、爱奇艺、京东、理想汽车、蔚来、拼多多和小鹏均涨2％至10％。

●上周发布业绩的优步（Uber）蒙受许多投资亏损。今天下文我们就来谈谈这家私召车公司的业绩。优步股价今晚盘前起0.41美元，截稿时报24.08美元。

●盘前活跃股按序：Vroom Inc、Unity Software、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）和Upstart Holdings。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

与去年同期相比，在截至今年3月底的季度里，优步的载客趟次已经增加18％，连带推动营业额增长136％。（路透社）

优步（Uber）

（纽约证券交易所代码：UBER）

美国股市大跌，受到打击的不仅是一般投资者，像私召车与送餐公司优步也受到狠狠的一击。优步上周发布的业绩报告就显示，今年第一季度的亏损额就达到59亿美元，其中投资项目亏损就占了大部分。

在业绩发布会上，优步表示，亏损额的大部分是来自公司的两家亚洲私召车巨头的投资：中国的滴滴出行和业务集中在东南亚的Grab。这两个投资项目的市值在过去一年里几乎是直线下跌的。

尽管蒙受损失，优步首席执行官科斯罗萨希（Dara Khosrowshahi）强调，公司本身的核心业务其实已经从冠病疫情中逐步恢复了。而且优步今年较早时候也获准在伦敦运营；优步应用程序现在也包括美国纽约市黄色出租车。

根据优步业绩报告，与去年同期相比，截至今年3月底的季度里，优步的载客趟次显著增加18％，连带推动营业额增长136％。

不过，优步的第一季度的亏损额则从一年前的1亿零800万美元飙升至59亿美元。这主要是因为公司投资的中国私召车公司滴滴出行的股份价值下降了56亿美元。但是优步首席财务官尼尔森柴（Nelson Chai）说，优步有足够的现金来持有这些亏损的股份，并等待更好的时机才出售它们。

优步是在2016年因为在中国的业务面临激烈的竞争，所以将它在中国的业务卖给了滴滴出行，以换取滴滴出行的18％的股份。但是自去年夏天在纽约证券交易所上市以来，滴滴出行的市值已经下跌超过80％。

另外，在2018年当优步和Grab还是私有企业时，优步则是把它在东南亚的业务卖给了Grab，换取Grab的27.5％的股份。但自去年12月，Grab的股票在纽约纳斯达克交易所首次亮相以来，它的股票市值也下跌近75％。

优步的股票在过去一年里下跌了48.78％，于隔夜闭市报23.67美元。虽然如此，市场分析师似乎还看好该股今后的走势。在Tipranks的26名分析师当中，24名给予该股“买入”的评级，两名则给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是51.62美元。