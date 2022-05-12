美国2021年过量用药致死人数达10.7万 为历史最高纪录

（早报讯）美国疾病控制和预防中心（CDC）周三（5月11日）公布的数据显示，2021年美国因过量用药导致死亡人数达10.7万人，为历史最高纪录。

数据显示，2021年因过量用药致死人数较2020年增长15%。其中，阿拉斯加州增幅高达75%。

据统计，去年因过量服用以芬太尼为主的合成阿片类药物导致死亡人数超过7.1万人，占全年过量用药致死总人数的66%，较2020年增长23%。

据美媒报道，近20年来，美国因过量用药致死人数一直呈上升趋势，一开始是由于阿片类止痛药，后来是海洛英，现在主要由非法芬太尼所致。自2000年以来，美国因过量用药致死总人数已超过100万人。

专家认为，冠病疫情和合成阿片类药物增多都是过量用药死亡人数上升的主要原因。冠病疫情导致很多药物使用者处在“社交隔离”状态，无法获得相关治疗和帮助。受疫情影响，合成阿片类药物可以更集中制造且不易被发现；药物的合成原料也更易跨境走私。此外，芬太尼这种“效果更强、更致命”药物的增多也提高了过量用药致死率。

白宫当天发表声明说，逐年增加的过量用药死亡人数是“不可接受的”。白宫呼吁采取更多措施打击贩毒、为需要帮助的人提供治疗以及更广泛提供可以减轻过量用药影响的药物纳洛酮（Naloxone）。