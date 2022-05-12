美国会参议院未通过保护女性堕胎权法案

（早报讯）美国国会参议院周三（5月11日）就一项保护女性堕胎权法案进行程序性投票，结果表决未获得通过。

按照规定，法案需获得60票才可通过。但当天的投票结果为：49票赞成、51票反对。其中，民主党参议员曼钦加入共和党阵营投票反对。

投票结束后，美国总统拜登发文批评投了反对票的共和党议员。拜登说，女性堕胎权正面临被联邦最高法院废除的风险，在这个时候，参议院共和党人反对这项法案的做法违背美国大多数民众的意愿。

本月3日，美国联邦最高法院泄露的一份意见书显示，最高法院可能推翻保护女性堕胎权的罗诉韦德案。罗诉韦德案是1973年美国联邦最高法院对于女性堕胎权裁决的“里程碑”案例。最高法院裁定女性拥有堕胎的权利，该权利受到宪法保护。

当天投票前，民主党籍参议员马斯托发表讲话说，如果女性丧失堕胎权，意味着美国社会的倒退，以及女性不能像男性一样掌控自己的身体和生活。

参议院少数党领袖、共和党人麦康奈尔则说，关于堕胎的政策应由各州自己决定，而不是联邦层面。

据悉，最高法院将于6月底、7月初对罗诉韦德案作出最终裁决。

美媒分析认为，如果最高法院推翻此案，美国半数州将可能实施堕胎禁令；这项裁决将对今年中期选举造成影响。