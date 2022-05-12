旅游业者：浮罗交怡酒店业未“瘫痪”

（早报讯）马来西亚著名旅游胜地浮罗交怡的旅游业者表示，当地酒店业和旅游服务业在开斋节长周末前后，都未出现媒体报道的“因严缺人手而瘫痪”。

《马来西亚前锋报》日前引述马国酒店业者协会（MAHO）的消息指出，政府去年开放游客进入浮罗交怡后，岛上酒店和旅游服务业由于缺少约3万名员工而瘫痪。

马国酒店协会（MAH）吉打玻璃市分会副主席拉兹米回应此事时表示，这种说法绝非事实。他说，今年开斋节长周末还有30趟直飞航班飞抵浮罗交怡，证明岛上的酒店业与旅游服务业并未瘫痪。

拉兹米表示，若浮罗交怡酒店业出现大瘫痪，岛上大部分的酒店应该已经关门大吉。但岛上的旅游业与酒店业都正在复苏，生意也越来越好，也没面对经济困境。但他承认，政府重启浮罗交怡的旅游业后，酒店业者重新召唤疫情期间离开的员工归队填补空缺时，部分员工已投入其他领域而不愿回来。

马国2020年初暴发冠病疫情后，政府在同年3月18日实施行动管制令（MCO），封锁边境并严禁跨州移动。浮罗交怡是马国疫情放缓后，政府最先开放的旅游景点。政府去年9月16日让全国大多数地区的民众可以跨州进入浮罗交怡，并在去年11月15日有条件让完成冠病疫苗接种的外国游客登岛。