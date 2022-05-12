周四美市盘前继续下跌 重点谈谁是Coinbase托管的数码资产的“真正主人”

今天重点：

美国通胀没有放缓迹象，联储局很可能更积极采取收紧货币政策，导致美国股指期货下跌。

美国华尔街股指期货在今晚（5月12日）7时截稿时走势偏低。标准与普尔500指数期货退低21.20点或0.54％，报3914.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌110.20点或0.92％，报11857.40点；道琼斯指数期货则下跌127.10点，报31707.00点。

美国隔夜发布的通胀数据，未能缓解投资者对利率和经济前景的担忧，导致美国股市隔夜（周三）大幅收低。纳斯达克指数下跌超过3％，道琼斯指数更是连续第五天下跌。

标准与普尔500指数隔夜跌幅是65.87点，闭市报3935.18点。重量级的道琼斯指数退低326.63点，闭市报31834.11点。纳斯达克100指数则跌3.06％或378.30点，以11967.56点收市。

美国股市隔夜交易继续保持活跃，交易所的总成交量有153亿8000万股，与过去20天的127亿5000万股平均成交量来得多。

盘前交易重点：

由于全球首富马斯克（Elon Musk）延迟披露收购推特（Twitter）的股权，引发美国证券交易委员会（SEC）的调查，连带影响推特股价今晚盘前下跌2.30％，截稿时报45.03美元。

迪士尼（Walt Disney）隔夜收盘后公布了第二季度业绩。这个季度的营业额是193亿美元，每股盈利是1.08美元。美国国内Disney+的订户则达4440万户，同比增长19％。该股在今晚盘前下跌5.28美元，截稿时报99.93美元。

奢侈品牌Coach的母公司Tapestry今晚开盘前发布季度业绩。分析师预测它的每股盈利会是0.41美元，营业额则会是14亿2000万美元。该股今晚盘前几乎没有波动，截稿时微跌0.01美元，报26.51美元。

最近加密货币交易平台Coinbase对托管的数码资产“真正主人”做出模棱两可的谈话，令不少投资者感到不安。下文我们就来谈谈Coinbase到底说了些什么。Coinbase股价今晚盘前跌3.98美元，截稿时报49.74美元。

盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Vroom Inc、英伟达（NVIDIA）和Beyond Meat。截稿时，这些活跃股的股价全部下跌。

Coinbase的股价在过去三个月更是下跌了75.1％。（路透社）

Coinbase（纳斯达克证券交易所代码：COIN）

（早报讯）加密货币交易平台Coinbase最近的谈话令投资者非常担心。投资者都在担心自己在这个平台托管的数码资产是否会入他人口袋。

在本周二下午的一系列推文中，Coinbase的首席执行官兼联合创始人阿姆斯特朗（Brian Armstrong）说，最近公司提交给美国证券交易委员会（SEC）的10-Q文件中，详细说明了如果Coinbase申请破产时，散户投资者的加密资产所会面对到的风险。不过，阿姆斯特朗在推文重申，Coinbase破产的可能性不大。

但是，如果阿姆斯特朗称之为“黑天鹅事件”一旦发生，又如果法院在法律诉讼中将这些资产视为公司的一部分，阿姆斯特朗说，交易平台的一些散户投资者确实是可能失去他们的加密货币。

Coinbase在提交给SEC的文件中写道：“由于托管持有的加密资产可能被视为破产财产，因此如果发生破产，我们代表客户托管的加密资产可能会受到破产程序的影响，此类客户可能被视为我们的一般无担保债权人。”

上述消息一传开后，在Coinbase交易和托放数码资产的投资者开始慌了。

Coinbase赶紧在隔夜（周三）在公司网站上发布了一条消息，试图安抚用户。帖文说：“你在Coinbase里的资金是受保护的、安全的，也是你的。你最近可能听到一些关于别人拥有了你在Coinbase的数码资产，以及Coinbase债权人可能占有你的数码资产等。但是现实情况是，你的资产是你的资产。不是我们的或其他任何人的。”

不过根据华尔街日报报道，与加密货币不同的是，类似Charles Schwab或是Robinhood等注册经纪交易平台，他们托管的股票在法律上与经纪公司的资产是分开的。这意味着这些股票是不能在交易平台破产程序中被没收的。

另外，在过去三个多月里，比特币和以太币等多个加密货币的价格，几乎都下跌了30％以上。在隔夜的交易中，Coinbase的股价也下跌了26.8％。该股票在过去三个月更是下跌了75.1％。整个市况已经让投资者的情绪紧绷了。

在Tipranks的19名分析师当中，14名给予该股“买入”的评级，三名给予该股“持守”的评级，两名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是197.65美元。

不过，在Coinbase给出更好的“镇定丸”之前，数码资产主人没弄清楚之前，投资者对这个交易平台却步也是情有可原的。