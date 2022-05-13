美国拨款逾2亿新元协助东南亚推动多项工作

（早报讯）美国总统拜登宣布拨款逾2亿新元，协助亚细安国家发展清洁能源、推动教育，以及加强海事安全及卫生防疫工作。

美国—亚细安特别峰会12日在华盛顿正式召开。美国总统拜登于美东时间12日晚上（新加坡13日早上）在白宫设晚宴招待到访的亚细安领导人时，宣布上述计划。

这笔1亿5000万美元（下同，约2亿948万新元）的拨款，相信能进一步为亚细安带动数十亿元的私人企业投资。

这笔拨款中，最大的一笔资金——6000万美元将投入于海事相关项目，包括增派海岸警卫队人员和器材到印度太平洋，协助伙伴国提高海事防卫能力。

美国海岸警卫队也会派一名代表常驻美国驻亚细安使团的办公处，并在东南亚和大洋洲地区部署一艘巡逻快艇协助培训事宜和参与任务。美国退役的巡逻快艇也会优先转移给东南亚国家，协助这些国家提高海岸防卫能力。

这次的峰会未能齐聚亚细安十国的领导人。缅甸缺席，菲律宾只派外长洛钦作代表。

缅甸自从去年发生军事政变后陷入动荡，暴力冲突不断。亚细安拒绝邀请政变后上台的军政府领导人出席会议，美国这次也只邀请缅甸的非政治代表参加美国——亚细安特别峰会，但缅甸以待遇不对等拒绝。至于菲律宾，由于刚完成大选，总统杜特尔特以即将卸任为由没有出席峰会。