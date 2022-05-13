美国副国务卿谢尔曼会见缅甸影子政府外长欣玛昂

（早报讯）美国副国务卿谢尔曼在华盛顿会见缅甸影子政府的外交部长欣玛昂，并重申美国会继续与亚细安和其他伙伴密切合作，向缅甸施压，敦促以“公正和平的解决方案”化解缅甸国内危机。

谢尔曼（Wendy Sherman）是于美东时间12日早上（新加坡12日晚上）在华盛顿会见缅甸民族团结政府（NUG）的代表，包括外交部长欣玛昂（Zin Mar Aung）。

民族团结政府是由缅军罢黜的原民选政府国会议员，以及反军政府人士组成的影子政府，是缅甸反军政府的力量之一。

谢尔曼去年4月曾与欣玛昂通话，今天的会面是两人首次面对面对话。

另据马来西亚新闻网站BenarNews报道，目前在华盛顿的马来西亚外长赛夫丁也将于周六会见欣玛昂。

亚细安外长们11日在华盛顿就缅甸局势举行了非正式会议。赛夫丁在会后告诉媒体，他在会上提议和民族团结政府接触、加强亚细安缅甸特使的作用，并邀请联合国缅甸问题特使诺琳·海泽（Noeleen Heyzer）博士出席亚细安的相关会议。

海泽去年10月获联合国任命接任缅甸问题特使，她是新加坡社会学者，曾任联合国亚洲及太平洋经济社会委员会执行秘书，联合国秘书长东帝汶问题特别顾问等职。

缅甸军政府此前已对赛夫丁呼吁亚细安和民族团结政府对话提出强烈抗议，并将民族团结政府列为恐怖组织，在今年3月褫夺了其中多名成员的公民权，包括欣玛昂。