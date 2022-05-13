联合国：乌克兰儿童生活被严重打乱 面临长期创伤风险

（早报讯）联合国儿童基金会（UNICEF）说，上个月乌克兰有将近100名儿童在激烈的战争中丧命。

《纽约时报》报道，联合国安全理事会周四（5月12日）召开会议，讨论俄罗斯入侵乌克兰对乌克兰儿童和他们的教育的影响。美国是安理会5月轮值主席国。

UNICEF执行主任阿卜迪（Omar Abdi）在安理会上说，乌克兰儿童的实际死亡人数可能更多，“当地的孩子们和父母告诉我们，他们活在‘人间地狱’，被迫饿肚子、喝泥泞坑里的水，不停躲避炮击和轰炸，躲避炸弹、子弹和地雷”。

在1400万逃离家园的乌克兰难民中，儿童就占了一半。这些儿童面对的不仅是流离失所、与家人分开、生活作息例如上学全被严重打乱，他们还面临遭人剥削和长期创伤的风险。

许多学校被充作军事基地、补给中心、收容所和信息中心。

阿卜迪说，战争爆发后，乌东地区获UNICEF支持的89所学校中，有至少15所已被破坏或摧毁。在乌克兰全境，数以百计的学校被重炮轰炸或空袭。

美国驻联合国副大使米尔斯说，被俄方赶到俄罗斯境内的乌克兰儿童和他们的家人，被安置在所谓的“过滤营”里。他说，俄罗斯儿童权利专员利沃夫-贝洛娃（Maria Lvov-Belova）近日说，正在加快俄罗斯人领养乌克兰儿童的进程。

英国驻联合国大使伍德沃德则说，乌克兰儿童蒙受了极大的创伤，“乌克兰失去一代人和暴力不断循环延续的风险是真实存在的”。