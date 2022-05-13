乌克兰称破坏俄方后勤船

（早报讯）乌克兰当局说，一艘出现在蛇岛附近水域的俄罗斯海军后勤船被乌克兰海军破坏。

路透社周五（5月13日）报道，乌克兰敖德萨地区军事管理局发言人布拉楚克在一份声明中说：“感谢我们海军的持续奋战，俄罗斯后勤船“弗谢沃洛德·博布罗夫”号（Vsevolod Bobrov）起火燃烧了——它是俄方舰队中最新的一艘军舰。”

俄罗斯卫星通讯社周二（10日）引述俄国防部发言人科纳申科夫的话说，乌军在近日试图夺取蛇岛的行动中，损失了50多名突击队员、四架战机、10架直升机及30多架无人机。

蛇岛位于黑海，距乌克兰港口城市敖德萨约140公里，对于控制黑海西北部海域具有重大意义。

路透社未能独立核实乌方声明，而俄罗斯国防部没有立即回应路透社的置评请求。

美国公司Maxar提供的卫星图像显示，临近蛇岛的水域，一艘俄罗斯塞尔纳级（Serna-class）登陆艇似乎有被导弹袭击的迹象。图像还显示蛇岛上的建筑物受到了更多破坏。

另一方面，困守在马里乌波尔市亚速钢铁厂内的乌克兰军人的妻子和其他家属，当天在乌克兰首都基辅上街游行并高喊口号，要求乌克兰政府营救受困亚速钢铁厂内的军人。

俄军至今还在持续轰炸亚速钢铁厂。

除了亚速钢铁厂，马里乌波尔市几乎已全面被俄军控制。