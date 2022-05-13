澳防长：中国情报船现身澳西海岸为“侵略行为”

（早报讯）澳大利亚国防部长达顿说，澳洲在西部海岸发现并正在追踪一艘中国情报船，称北京此举为“侵略行为”。

路透社报道，达顿在新闻发布会上说，过去一周，澳洲一直在追踪这艘间谍船，因为它驶过位于埃克斯茅斯（Exmouth）的哈罗德·霍尔特（Harold E Holt）海军通信站。

达顿指它“一直很靠近澳洲西海岸的军事和情报设施”。

根据澳洲国防部发出的声明，这艘名为“海王星”的辅助情报船沿着澳洲西海岸航行，于5月6日进入澳大利亚的经济禁区，并于5月11日进入通信站50海里以内。

达顿说：“我认为这是一种侵略行为，尤其引人关注的是，它一直往南航行，来到这么远的地方。”

澳洲、美国和其他盟国的潜艇都使用这个海军通信站。

澳洲总理莫里森同日受询时说，这艘中国情报船并没有进入澳洲领海，但它的出现“令人关注”。

莫里森说：“这艘船很显然是情报船，他们一直在观察我们，而我们也在密切留意他们的一举一动。”

5月21日是澳洲联邦选举投票日，中国对澳洲国家安全构成的威胁是此次大选的主要竞选课题之一。

达顿认为中国情报船在这个时间点出现在澳洲西海岸“并不寻常”。

澳洲驻所罗门群岛前高级专员索菲尔德周四指责莫里森政府，在太平洋岛国的问题上处理不当，导致中国得以同所罗门群岛签署安全协议。他说，自己在上届大选中支持莫里森，但他如今对莫里森政府处理太平洋事务的失误很不满。