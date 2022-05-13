优步、亚马逊、面簿、推特 招聘放缓是市场先兆？

（早报讯）为了控制成本，面簿母公司Meta Platforms、私召车服务公司优步（Uber Technologies）、社交平台推特（Twitter）以及科技与在线零售巨头亚马逊（Amazon），这几个巨头都在最近几周先后陆续宣布放缓招聘。

在最近的业绩发布会上，这几家大公司都不约而同的表示要缩减劳工成本。在面对全面成本上升，而公司产品售价又得具竞争能力的约束下，这些公司只有从劳工成本下手。

根据美国全国广播公司商业频道（CNBC）本周一（5月9日）报道，优步已经宣布计划放缓招聘并削减支出，以应付市场的“剧烈转变”。优步首席执行官科斯罗萨希（Dara Khosrowshahi）向员工发出的电子邮件说，公司将会把“招聘视为一种特权，并会慎重考虑何时何地增加员工人数。而且优步将在控制全面成本方面更加“坚定”。

亚马逊首席财务官奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）则在上个月底公司的季度业绩报告电话会议上宣布，由于奥密克戎病毒的出现，亚马逊前阵子招聘了更多员工，导致现在公司拥有太多员工。

奥尔萨夫斯基说：“随着今年第一季后半段疫情消退，员工逐步休假返回，我们很快地从人手不足转变为人手过剩，导致生产力下降。与去年相比，这种较低的生产力导致公司增加约20亿美元的成本。我们希望在第二季度减少这些成本阻力。”

Meta Platforms则在公布本财年的第二季业绩的几天后宣布，它将缩减增加员工的计划。Meta Platforms首席财务官韦纳（Dave Wehner）在与投资者的电话会议上说：“因为营业额受到影响，因此我们已经调整了今年的招聘和支出增长计划。”

另外，推特（Twitter）的发言人也在本周四（12日）公开证实，推特已经暂停大多数招聘活动，而且两名高管也好像被请离开公司。

除了这些科技公司以外，股票交易平台Robinhood最近也表示，在前阵子大规模招聘后，它现在将裁减约9％的全职员工，以淘汰重叠的工作。健身器材Peloton今年早些时候也宣布，它将把公司员工人数减少约20％，作为削减成本措施的一部分。视频应用程序Cameo最近也宣布了一轮裁员，裁员人数占公司总人数的四分之一。

虽然这些科技公司的招聘放缓，但目前在整体就业市场上似乎还没有放缓的迹象。根据美国劳工统计局的数据，今年4月份的美国非农业就业总人数增加了42万8000人，而且失业率也继续保持在3.6％不变。