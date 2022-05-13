周五美市盘前走势偏高 重点谈迪斯尼的流媒体

今天重点：

联储局主席鲍威尔在隔夜收盘后表示，联储局并未“积极考虑”加息75个基点，支持美国股指期货今晚走势偏高。不过鲍威尔也表示，联储局可能无法为经济实现“软着陆”。

在今晚（5月13日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升46.20点或1.18％，报3976.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起211.50点或1.77％，报12157.00点；道琼斯指数期货则上升252.80点，报31983.10点。

投资者在通胀见顶和通胀可能保持高位两者之间进行权衡。在来回拉扯的交易中，美国股市隔夜（周四）最后小幅收低。

标准与普尔500指数隔夜微跌5.10点，闭市报3930.08点。重量级的道琼斯指数退低103.81点，闭市报31730.30点。纳斯达克100指数则跌0.18％或22.06点，以11945.50点收市。

美国股市隔夜交易继续活跃，交易所的总成交量有161亿7000万股，与过去20天的130亿3000万股平均成交量来得多。

业绩报告季已接近尾声。根据Refinitiv的数据显示，在公布业绩的标准与普尔500指数成分股公司当中，有79％的公司业绩比预期来得好。

盘前交易重点：

全球首富马斯克（Elon Musk）今天（周五）刚刚发推文宣布，暂时搁置他的440亿美元收购推特（Twitter）行动，即刻让推特股价今晚盘前交易中猛挫15.55％，截稿时报38.07美元。

奢侈品牌Coach母公司Tapestry非常有信心，表示只要中国解除对冠病疫情的限制，公司的销售额一定会反弹。高管的谈话隔夜支持该股上涨15.5％。今晚盘前该股继续上升0.37美元，截稿时报31.00美元。

模因股票（Meme Stock）今晚盘前走高。AMC、GameStop、Bed Bath & Beyond、Koss、BlackBerry和WISH上涨1％至5％之间。

加密货币相关的股票在今晚盘前交易中也显著上涨，Coinbase股价上涨超过11％。另外Riot Blockchain、Marathon Digital、Block和SOS的涨幅在2％至7％之间。

迪斯尼（Walt Disney）的流媒体用户数量的增长迅速，把竞争对手网飞（Netflix）给比下去了。今天下文我们就来谈谈迪士尼。该股价今晚盘前回升0.95美元，截稿时报105.26美元。

盘前活跃股按序：推特（Twitter）、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Vroom Inc和Plug Power。截稿时，除了推特，其他活跃股的股价全部上升。

迪斯尼的流媒体Disney+订阅用户总数增加了790万户，用户总数达1亿3770万户。（路透社）

迪士尼（Walt Disney）（纽约证券交易所代码：DIS）

（早报讯）在竞争对手网飞面对订户十年来首次下降的危机，迪斯尼的流媒体用户数量的增长速度却超越了华尔街股市分析师的普遍预测。本来对迪士尼股来说是喜讯，但是迪士尼高管却认为，在“激增”后的几个月内，这个用户增幅趋势将会疲软。

迪士尼在本周三（11日）收市后发布的业绩报告说，在截至3月底的季度里，流媒体Disney+订阅用户总数增加了790万户，用户总数达1亿3770万户。迪士尼的总流媒体订阅用户总数超过2亿零500万，这包括了ESPN+和Hulu用户。

根据FactSet的数据，市场分析师的平均预测是：Disney+订阅用户1亿3510万户，总流媒体客户则是2亿零440万户。

订户增加的消息传开后，迪士尼股价当天（周三）盘后的首个小时亢奋走高。可是在迪士尼首席财务官麦卡锡（Christine McCarthy）发表了“疲弱”谈话后，即刻出现急转弯，反跌3.2％。麦卡锡还勾勒出迪士尼面临的成本增加的问题，而且还说迪士尼上半年的强劲表现可能会“害到”它下半年的订户增长。

在计入重组成本、摊销和其他项目之后，迪士尼的每股盈利是1.08美元，而一年前的每股盈利则是0.32美元。FactSet之前搜集的分析师预测则是每股盈利1.19美元，营业额预测则是200亿5000万美元。

迪士尼首席执行​​官查佩克（Bob Chapek）在业绩发布文稿中说：“我们截至3月底的第二季度业绩强劲，包括我们国内主题公园的出色表现，以及我们流媒体服务持续增长。我们所有直销产品的总订户超过2亿零500万户，再次肯定迪士尼在这个领域的领先地位。”

开年至今，迪士尼股价已经下跌了33.46％或52.45美元，隔夜闭市报104.31美元。不过在Tipranks的21名分析师当中，还是有16名给予该股“买入”的评级，另外五名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是160.40美元。