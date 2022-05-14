美国会两院启动抗中法案协商 参院领袖盼6月达成共识

（早报讯）超过百名美国参众两院两党议员为一项大型技术投资法案正式启动协商会议，象征着这部停滞已久的法案距离通过国会向前迈进一大步。

美国之音报道，参与会议的两党议员希望透过为美国技术产业注入资源，提升美国竞争力与中国进行抗衡。参议院领袖称，他们的目标是在6月中旬完成协商工作。

由107名民主、共和两党议员组成的《跨党派创新与竞争法》（Bipartisan Innovation and Competition Legislation）协商委员会（Conference Committee）周四（5月12日）首次召开公开会议。

去年6月，参议院在两党支持下通过了长达2000多页的《美国创新与竞争法》（US Innovation and Competition Act，简称USICA）。这部法案被视为美国国会为大力投资美国技术产业和强化供应链的重大举措。

不过法案送交到众议院后遭到卡关。直到今年2月，众议院在议长佩洛西主导下通过了众议院版本的类似内容法案，即《美国竞争法》（America COMPETES Act）。

众议院的《美国竞争法》通过后再送至参议院。经过多次院会讨论和程序表决，3月底，一份经参议院修改的《美国竞争法》获得参议院的表决通过。这投票结果也推进了两院就法案版本差异举行协商会议的程序。

4月初，参众两院两党领袖分别提出各自政党的协商委员会成员名单。参议院多数党领袖舒默和参议院少数党领袖麦康奈尔各自从党内选择了13名议员进入协商会议。众议院议长佩洛西提名了49名民主党人，众议院少数党领袖麦卡锡指定了32名共和党人参加协商委员会。

协商委员会主要目标是将参议院的《美国创新与竞争法》和众议院的《美国竞争法》，这两部主旨相近的法案的差异处进行磋商，使两院达成内容一致的最终文本。

主导协商委员会的参议院商业委员会主席、民主党籍参议员坎特韦尔在会议开场致辞时说：“今天是历史性的一天，历史性是因为这（协商委员会）是过去十年来最大的法案协商委员会之一。”

她说，美国现在必须应对欧洲发生的战争以及百年来最严重的全球大流行病所造成的供应链危机。她认为这项法案将为美国国内的制造业和研发等领域提供必要资源。

参众两院通过的法案版本内容都相当繁复，且耗资超过2500亿美元（约3478亿新元），规模巨大。法案计划大举投资美国技术产业和研发创新，并为半导体生产和研究拨款超过520亿美元，分担美国半导体工厂建造或翻新设备的部分成本，同时为美国企业加强半导体先进技术研发提供诱因。

美国国会一年多来积极致力于推动与中国相关的立法措施。“与中国抗衡”俨然成为华盛顿政治圈中两党议员罕见的共同目标。

法案协商委员会的共和党领袖、参议院商业委员会首席共和党成员威克说：“21世纪的走向将主要由美国和中国的战略竞争结果来形塑。”

来自维吉尼亚州的民主党籍参议员沃纳也对中国近年来在技术领域的急起直追感到担忧，“我们看到美国半导体供应量从占制造业的33%下降到个位数。中国在这方面的投资是完全相反的情况。”

他说：“我担心的是，我们在半导体领域看到的情况以及我们进行投资的必要性，我们可能还需要在人工智能、量子计算、合成生物学等方面采取类似的方法。我们需要保持美国和西方在尖端技术领域的领先地位。”