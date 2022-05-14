高盛同意以7950万美元和解一马公司相关诉讼

（早报讯）美国高盛集团管理层遭股东起诉监管不力，导致陷入一马公司（1MDB）丑闻后，如今他们同意以7950万美元与持股人达成和解。

这个股东代表诉讼（Shareholder Derivative Suit）的初步和解周五（5月13日）在曼哈顿联邦法院提呈，并须取得英国法官布罗德里克（Vernon Broderick）的批准。

答辩人的保险公司须向高盛集团支付7950万令吉，以用于合规（compliance）和监管措施，包括赋权其合规主管更多权力，为职员提供匿名投报热线。

路透社报道，美国检察官表示，高盛集团协助一马公司发售总值65亿美元的债劵，但其中的45亿美元却以贿赂和回扣形式转移给政府官员、银行家和其他人。

由富尔顿县雇员退休系统（Fulton County Employees' Retirement System）为首的股东在诉讼中说，高盛执行长索罗门（David Solomon）、前执行长贝克凡（Lloyd Blankfein）和其他相关人士必须负起责任，因他们“有意识地无视监管责任“，导致该银行错过了有关诈骗的“红色警报”。

答辩人虽然同意和解，但他们均未承认自己的不当行为。高盛发言人杜维利（Maeve DuVally）不愿置评。