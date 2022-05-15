土外长：瑞典在加盟会谈发表挑衅言论

（早报讯）芬兰和瑞典过去两天就申请加入北约事宜在柏林与其他北约成员国展开对话。土耳其外交部长恰武什奥卢星期天（5月15日）赞扬了芬兰的调解态度，但批评瑞典在会谈中发表挑衅言论。

土耳其总统埃尔多安较早前宣称，瑞典及其他北欧国支持库尔德武装等恐怖分子，不赞成它们加入北约。土耳其的立场直接影响瑞典和芬兰加盟，因为这一进程需要所有联盟成员的一致批准。

法新社报道，恰武什奥卢星期天在柏林举行的北约外长非正式会议期间说：“不幸的是，瑞典外长的言论并不具建设性。她继续发表挑衅言论。”在谈到芬兰，他说，芬兰非常尊重安卡拉关切的问题。

恰武什奥卢表明，土耳其一向支持北约的开放政策，“但这两个国家与恐怖组织成员有密切接触。瑞典不但向他们提供武器，还向土耳其的国防设备出口施加限制，这与联盟的精神背道而驰。”

他说，土耳其正在看芬兰与瑞典在这个议题上会提出怎么样的保证。

他说：“绝对有必要结束对恐怖组织的支持，并取消对土耳其出口的限制。我这么说不是作为讨价还价的筹码，而是因为这就是成为盟友的意义。”

北约秘书长斯托尔滕贝格星期天表示，有信心解决土耳其对芬兰和瑞典加盟的意见，并强调安卡拉没有寻求阻止两国加入北约。