瑞典执政党正式决定支持瑞典加入北约

（早报讯）瑞典执政党社会民主党正式决定支持瑞典加入北大西洋公约组织（NATO），这一历史性决定，为瑞典在未来几天与邻国芬兰一起申请加入北约铺平道路。

路透社和彭博社综合报道，瑞典议会将于周一（5月16日）进行议会辩论。预计政府将在议会辩论后举行的特别会议就加入北约做出决定，然后提交入盟申请。

社会民主党一个世纪以来一直是瑞典最大政党，数十年来坚决反对瑞典加入任何军事联盟，但在俄罗斯2月入侵乌克兰之后迅速改变了立场。

社会民主党党委委员会星期天发表声明说，将努力争取瑞典申请加入北约，称这已得到人民和大多数反对党的支持。正式申请预计会在几天内完成。

声明也说，如果得到北约的批准，社会民主党将努力确保“瑞典单方面提出反对在瑞典领土上部署核武器和永久基地的意见”能够得到保留。

瑞典外交部长林德在推特上写道：“今天，瑞典社会民主党做出了一个历史性决定，同意申请加入北约防务联盟。”她说：“俄罗斯入侵乌克兰已经导致瑞典和整个欧洲的安全局势恶化。”

芬兰已在星期天正式宣布申请加入北约。

依据规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。

为北约成员国的土耳其星期天对支持芬兰和瑞典加入北约开出了条件，要求两国停止支持库尔德激进组织，并解除对土耳其出售部分武器的禁令。土耳其总统埃尔多安上周指责芬兰和瑞典窝藏土耳其恐怖组织，称土耳其不可能对两国加入北约的计划持积极立场。

不过，北约秘书长斯托尔滕贝格有信心能够化解土耳其的担忧，称芬兰和瑞典加入北约的申请不会被耽搁。

美国国务卿布林肯附和斯托尔滕贝格的看法，布林肯说：“我们一定可以达成共识，我对此充满信心。北约是一个促进对话的联盟。”