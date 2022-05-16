高盛：经济衰退将把标普500指数降至3600点区域

（早报讯）高盛（Goldman Sachs）的股票策略团队已将标准与普尔500指数今年的目标，从原本的4700点下调至4300点，同时也承认指数自今年1月3日达到峰值以来，就一直在“打击”投资者。

但是如果出现经济衰退，高盛认为，标准与普尔500指数到时候就会被推低到3600点的水平，也就是从目前的水平再下跌11％。

高盛策略师科斯汀（David Kostin）在分析报告中写道：“我们的经济师预测未来两年经济衰退的可能性是35％。但是，如果到了今年底，准备在进入2023年之际出现衰退，那么企业的每股盈利降低和收益率差距的扩大将使股市指数走低。如果经济避免衰退，但实际利率（Real Rates）继续上升，那么标准与普尔500指数将跌至3800点区域。”

科斯汀说：“如果联储局被迫加息，而且加息幅度比我们经济学家的预测还要高，导致实际利率上升到1％，情况类似2018年，也就是上一个周期达到的峰值，那我们的宏观模型显示，更高的利率是足够抵消较低的收益率的。在这种情况下，企业的远期市盈率（Forward P/E）相信会是在16倍区域，是市场自2020年以来的最低水平。”

在今年各大公司发布了第一季度业绩后，高盛也将它对今年每股盈利增幅的预测从原本的5％上调至8％。