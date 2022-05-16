老挝汽油供应或出现短缺

（早报讯）老挝一个主要石油供应商周一（5月16日）说，当地汽油供应可能面临“一些缺口”。老挝政府召开了一次紧急会议，以解决油价飙升和恐慌性购买的问题。

路透社报道，在老挝经营53家加油站的泰国石油和天然气公司说，公司计划照常分配燃料，但可能会出现短缺。

高级营销员松潘说：“在顾客很多的情况下，可能会有一些缺口，但我们会努力管理这种情况。他没有提供进一步的细节。” 老挝的大部分石油依赖从邻国泰国进口。

《万象时报》上周报道，由于老挝基普货币疲软、高通胀和不稳定的全球石油市场使燃料进口商难以满足公众的需求。

据报道，老挝许多加油站上周被迫关闭，消费者排队数小时来囤积燃料。人口月700多万人的老挝是东南亚最贫穷的国家之一，它的经济目标是在2025年前实现4%增长。

万象居民顾特曼说：“很难找到有营业的加油站。”他在社交媒体上发布了一些视频，显示人们在加油站外拿着塑料瓶子，等待购买汽油。

老挝政府上周五淡化了石油短缺的情况，并称“没有那么大的危机”。政府召开了一次紧急会议，要求公众不要恐慌。

老挝石油贸易公司总裁西提赛在一次公开讲话中说：“我向你们保证，我的公司和老挝燃料和天然气协会将提供足够的燃料供应，不会出现短缺。”