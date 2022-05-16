周一美市盘前走势疲弱 重点谈约会社交平台Bumble Inc

今天美国股市重点：

（早报讯）●中国的新一批疲弱经济数据加剧了市场对全球经济状况的担忧，连带造成美国主要股指期货走势不振。

●美国华尔街股指期货在今晚（5月16日）7时截稿时走势偏低。标准与普尔500指数期货微退14.40点或0.36％，报4009.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货退65.80点或0.53％，报12321.60点；道琼斯指数期货则跌61.80点，报32134.90点。

●美国股市上周五（13日）收高，结束了一周的剧烈市场波动。科技股与大型股领升。标准与普尔500指数上周五上升93.81点，闭市报4023.89点。重量级的道琼斯指数攀高466.36点，闭市报32196.66点。纳斯达克100指数则更是奋起3.70％或441.90点，以12387.40点收市。

●尽管上周五股市上涨，但标准与普尔500指数和纳斯达克指数还是连续第六周下跌。这是标准与普尔500指数自2012年秋季以来，以及纳斯达克指数自2011年春季以来最长的跌势。

●第一季度业绩报告季节已进入尾声。在标准与普尔500指数股当中，有458家公司已经发布业绩。根据Refinitiv的数据，其中的78％的公司取得了超越共识的业绩。

盘前交易重点：

●星巴克（Starbucks）过渡期首席执行官舒尔茨（Howard Schultz）上周收购总值达1000万美元的星巴克自家股，带动股价在上周五显著上升8.15％。今晚盘前该股稍微回跌0.12美元，截稿时报75.48美元。

●在加密货币交易所FTX的首席执行官兼创始人弗里德（Samuel Bankman-Fried）透露持有交易平台Robinhood的7.6％的股份后，Robinhood股价即刻在上周五飙升将近25％。今晚盘前Robinhood股价退低0.15美元，截稿时报10.54美元。

●股神巴菲特（Warren Buffett）的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）上周五披露买进更多西方石油（Occidental Petroleum）的股票，推动该股股价走高。今晚盘前西方石油微跌0.38美元，截稿时报63.70美元。

●今天下文我们谈谈本地投资者比较少听到的美国约会社交平台Bumble Inc。该股今晚盘前截稿时报25.54美元，无起落。

●盘前活跃股按序：推特（Twitter）、Vroom Inc、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，除了Vroom Inc，其他活跃股的股价全部下跌。

在今年3月初，Bumble Inc已经表示会停止在俄罗斯的业务，包括从俄罗斯和白罗斯的Apple App Store和Google Play Store中删除公司所有的应用程序。（路途社）

Bumble Inc

（纳斯达克证券交易所代码：BMBL）

今天谈的是本地投资者比较少听到的美国约会社交平台Bumble Inc。这个约会社交平台比较不同的是，它是要求女性先主动提出邀约。这家公司除了拥有主要的Bumble平台以外，它还拥有Badoo和Fruitz这两个一般的交友平台。

Bumble Inc是在上周三股市收市后，发布了超越市场预测的第一季度盈利和营业额。被疫情困在家中的人们寻求虚拟社交互动，带动这个平台的付费会员人数显著增加。该公司股价也从周三闭市的16美元，上升到上周五的25.54美元。单单上周五，Bumble的股价就上升了超过14％。

市场研究公司Apptopia的数据显示，与去年同期相比，Bumble Inc美国的下载量在今年第一季度增长了20.6％，月平均用户增长13.7％。

Bumble Inc首席执行官赫德（Whitney Wolfe Herd）在业绩新闻稿中表示：“Bumble应用程序为公司争取到美国和国际市场营业额的大幅度增长。付费用户更是取得显著增加。”

根据Bumble Inc的季度业绩报告，本季度总付费用户增加了7.2％至300万人。这直接将公司营业额提高到2亿1120万美元，比华尔街股市分析师普遍估计的2亿零830万美元来得高；第一季度每股盈利则是0.13美元，而分析师的预估则是亏损0.03美元。

Bumble Inc高管也认为，公司本季度的营业额能够达到2亿1800万美元至2亿2100万美元之间。这个预估数字已经把俄罗斯与乌克兰冲突导致的600万美元的负面影响计算在内。

今年3月初，Bumble Inc表示会停止在俄罗斯的业务，包括从俄罗斯和白罗斯的Apple App Store和Google Play Store中删除公司所有的应用程序。

Bumble Inc也表示，去年第四季至今年第一季，公司在俄罗斯、乌克兰和白罗斯失去了六万个付费用户。公司预计本季度还会从这三个市场失去12万至13万个付费用户。

虽然如此，根据美国有线新闻网络（CNN）财经新闻搜集，16名市场分析师还是给予这支股票一年期限，目标价中值30.00美元，最高目标价是48.00美元，最低则是20.00美元。