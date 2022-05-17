马斯克：以更低价收购推特“并非不可能”

（早报讯）全球首富马斯克（Elon Musk）表示，重新谈判以更低的价格收购推特（Twitter），并非是“不可能的事”，导致推特股价失守，全日下跌超过8％。

推特股价在美国股市隔夜收盘时下跌8.2％，报37.39美元。市场现在猜测马斯克可能会放弃原本的440亿美元推特收购计划，造成推特股价一直下跌。在过去一周里，马斯克一直质疑推特公开披露的垃圾邮件和虚假账户百分比的数据，而且还表示他对此的担忧有所增加。

马斯克是在迈阿密的一项技术会议上发表上述谈话。他还在会上估计推特的假用户至少占所有账户的20％。根据推特用户发布有关马斯克在会上言论的直播视频，马斯克还说他的估计还可能属于低端，他甚至反问这个比例是否可能高达90％。

马斯克说：“目前我所知道的是，我们无法知道机器人的数量。因为它就好像人的灵魂一样不可知。”

据彭博社报道，推特拒绝对此置评。不过，根据推特的季度业绩报告，推特的垃圾邮件帐户占用户总数的不到5％。

马斯克是在上周五（5月13日）发推文宣布，暂时搁置他的推特收购行动。马斯克的理由是，团队需要计算和确认推特的垃圾和虚假账户确实占总用户人数的不到5％。

而在刚刚过去的周末，马斯克也在推特上表示，他计划使用100个用户帐户的随机样本，对推特的用户群进行自己的分析。不久之后，马斯克声称推特的法律团队打电话给他，指他公开分享公司的处理账户的程序，违反了双方之前达致的保密协议。

推特首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）周一隔夜（16日）也发了一条推文反驳马斯克。该推文提供了有关推特处理垃圾邮件帐户方法的更多细节。

阿格拉瓦尔也在推文中说，推特每个季度都会以“人工方式”检查数千个帐户，以确定有多少应该被视为垃圾和虚假账户。但他补充说，由于用户隐私问题，这个过程是无法在公司以外进行的。

阿格拉瓦尔说，推特“一周前已经与马斯克分享了估算过程的概况。”但是马斯克在回复他的推文时，就问为什么推特不直接打电话给用户来验证他们的身份。

马斯克是在名为“All-In”的播客主持的会议上，通过视频发表讲话。

马斯克在上个月宣布以每股54.20美元的现金，收购推特这家社交媒体公司。这个收购价与推特目前的股价的价差继续扩大，显示市场对这项交易顺利完成的信心不大。